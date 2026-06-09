Tiago Leifert rebate acusações de machismo após falas sobre Marta e Neymar

Leifert disse que não se pode comparar críticas por causa de uma expulsão com uma análise sobre a convocação para a Copa do Mundo - (crédito: Redes Sociais )

O ex-apresentador da TV Globo Tiago Leifert causou polêmica nas redes sociais após comentários sobre os atletas Neymar e Marta. A rejeição às falas do jornalista começou após um internauta publicar uma edição em que o jornalista faz críticas a Marta e “defende Neymar”, o que foi visto pelo público como um ato machista.

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O vídeo em questão está dividido em duas partes. Na primeira, Leifert aparece dizendo que não se deve “passar a mão na cabeça” da jogadora após ela ter sido expulsa durante um jogo das Olimpíadas de 2024. Leifert enfatizou que os torcedores devem “cobrar” mais da jogadora por ela ser a camisa 10.

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No segundo trecho do vídeo editado, o jornalista defende Neymar ao dizer que não se podia avaliar a condição física do craque com base no desempenho no Santos. Segundo Leifert, o clube não conseguiria extrair o melhor do jogador, que por sua vez chegou ao próprio limite devido ao grande número de críticas.

O apresentador se manifestou publicamente em relação às críticas após ser acusado de machismo. Em um vídeo ao vivo, Leifert explicou a situação: "Ele botou [o vídeo] e começou a viralizar rapidamente porque o jogo é sujo. Eles precisam de algum jeito me machucar, mostrar que o machista sou eu e não eles”, disse o jornalista.

Leifert disse ainda que não se pode comparar críticas por causa de uma expulsão com uma análise sobre a convocação para a Copa do Mundo. Em relação às acusações de machismo, o locutor comentou que o futebol feminino deve ser analisado da mesma forma que o masculino, e por isso não vai amenizar comentários sobre Marta ou qualquer outra jogadora.

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"Imagina ter que explicar que uma expulsão em um jogo não tem nada a ver com uma convocação. Mas vamos dizer que tenha, quem for expulso na Copa do Mundo tem que receber o mesmo tratamento. Expulsão, quando prejudica a gente, temos que falar. Aqui tratamos futebol feminino e narração feminina como o topo, como a elite. Futebol feminino não está abaixo do futebol masculino”, completou o jornalista.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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