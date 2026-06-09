Christiane Torloni aprende a surfar aos 69 anos e compartilha nas redes

Christiane Torloni tem dividido com os seguidores uma nova experiência esportiva - (crédito: Divulgação/IkamarBrazil)

A atriz Christiane Torloni tem dividido com os seguidores uma nova experiência: aprender a surfar aos 69 anos. Em publicações nas redes sociais, a artista mostrou momentos das aulas realizadas no litoral paulista e celebrou a evolução no esporte.

"Hoje é dia de surfe, bebê!", escreveu a atriz em uma das postagens mais recentes, acompanhada de vídeos em que aparece treinando nas ondas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo relatos compartilhados pela própria artista, as aulas começaram em março deste ano na escola IkamarBrazil, que atua nas praias de Santos e São Vicente. Desde então, Torloni vem registrando o processo de aprendizagem e as conquistas alcançadas a cada etapa.

Leia também: Teatro de resistência brasiliense: um alento em meio às desavenças

Nas redes sociais, a atriz afirmou estar entusiasmada com a nova atividade. "Estou apaixonada! Aprender a surfar, brincar na água, reencontrar a minha criança sapeca e sem medo", escreveu.

Leia também: MC Carol revela medo em 'Quem Ama Cuida' por estreia como atriz

Os vídeos publicados receberam mensagens de incentivo de fãs e admiradores, que elogiaram a disposição da atriz para encarar um novo desafio próximo dos 70 anos.