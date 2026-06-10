Globo toma decisão sobre elenco da continuação de Avenida Brasil e impõe exigência - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo está extremamente cautelosa acerca da montagem do elenco para a sequência de Avenida Brasil, prevista para ser lançada no início do ano que vem, no horário das nove.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a principal exigência da alta cúpula da emissora é acerca dos contratos acertados para a produção de João Emanuel Carneiro, com relação ao elenco principal.

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A expectativa é de que, como já era de se esperar, grande parte do elenco da primeira versão de Avenida Brasil, esteja na continuação, que recebeu o título provisório de Filhos do Divino. Além disto, há uma lista do autor com os atores que ele considera imprescindíveis.

Ao que tudo indica, a continuação de Avenida Brasil, começará com a morte de Monalisa (Heloisa Périssé), esposa de Tufão (Murilo Benício). Com a perda trágica, Carminha (Adriana Esteves) decide retornar à mansão para se reaproximar do ex-marido e da filha, Ágata (Karol Lannes na primeira versão), mas enfrentará empecilhos. O foco principal será em torno da busca pela redenção da vilã.

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