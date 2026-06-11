Sophia Abrahão abriu o coração sobre o relacionamento com Sérgio Malheiros atualmente. Juntos há cerca de 11 anos, a atriz reagiu em torno dos planos do casal em selar o casório em breve.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista revelou que ainda há possibilidade de subir ao altar com o amado, mas assegurou que a oficialização não define o vínculo entre eles.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Baile da quebrada terá transmissão de Brasil X Marrocos em Ceilândia

"O Sergio sempre foi uma pessoa muito especial. O que me conquistou foi a combinação de bom humor, generosidade e o jeito leve que ele encara a vida", elogiou Sophia Abrahão. A atriz, por sua vez, ainda relembrou que o início do namoro srgiu sem grandes oficializações. "Não teve um grande pedido de namoro cinematográfico, foi algo que aconteceu de forma muito natural", relembrou.

Sincera, a artista destacou que eles aprenderam a enxergar o relacionamento para além dos rótulos: "Casamento nunca deixou de ser algo bonito aos nossos olhos, mas entendemos que o compromisso que construímos ao longo dos anos não depende necessariamente de uma cerimônia. Não é uma porta fechada, mas também não é algo que define a força da nossa relação", pontuou.

O texto Sophia Abrahão comenta possibilidade de casamento com Sérgio Malheiros em 2026 foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.