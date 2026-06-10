Coletivo Iló promove rodas de conversa no Museu Nacional da República nos dias 12 e 19 de junho - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (12/6) e no dia 19 de junho, o Coletivo Iló promoverá rodas de conversa com o público durante a exposição Colagem e poéticas da alteridade. Os encontros serão às 16h, na Galeria 3 do Museu Nacional da República. Além de abordar os processos criativos e as relações entre arte e antropologia, a programação inclui uma oficina de colagem no dia 12, com material incluso, e o lançamento do catálogo digital da exposição no dia 19.

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O Coletivo Iló é formado por nove antropólogas e artistas, as quais idealizaram o projeto e assinam a curadoria da exposição. As integrantes estudaram antropologia na Universidade de Brasília (UnB), nas décadas de 1980 e 1990, e voltaram a se reunir em 2022. Desde então, passaram a utilizar a colagem como linguagem artística e forma de pensamento visual por meio da composição de fragmentos de imagens, papéis e materiais diversos.

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A mostra traz colagens produzidas pelo grupo, que refletem trajetórias marcadas por investigações sobre diferentes modos de existência e revelam um olhar sensível voltado à diversidade cultural, ao pertencimento e às reflexões sobre alteridade. O catálogo digital reunirá imagens das obras, textos curatoriais e reflexões sobre a relação entre arte e antropologia. A exposição é aberta ao público e a entrada é gratuita.

Serviço

Colagem e poéticas da alteridade

Nesta sexta-feira (12/6) e no dia 19 de junho, às 16h, na Galeria 3 do Museu Nacional da República. Entrada gratuita.