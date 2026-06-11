Amanda Araujo revela rejeição a Richarlison antes do início da relação: "Não respondia" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Amanda Araujo abriu o coração ao falar sobre sua relação com Richarlison, e fez revelações inéditas sobre como foi o início de tudo com o noivo, cujo primeiro contato ocorreu por volta de 2019.

Em entrevista ao videocast PodDelas, a influenciadora revelou que a história entre os dois começou muito antes do namoro, por meio de jogos online. Na época, ela nem imaginava que conversava com o jogador, e chegou a ignorar mensagens enviadas pelo atleta, por achar que ele seria estrangeiro.

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"Não respondia"

Eu falei: O que esse gringo está fazendo me mandando mensagem?. Não respondi, depois que continuamos jogando, que descobri que era ele. Aí, entrou a pandemia, eu e ele virávamos a madrugada jogando, contou Amanda Araujo.

Com o passar do tempo, então, o casal construiu uma amizade e permaneceram durante quase quatro anos se falando antes de se encontrarem pessoalmente, em 2023, que marcou o início do relacionamento. Atualmente, os dois estão noivos, e são pais de Richarlison Junior, conhecido como "bebê", de 1 ano.

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