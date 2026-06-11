Guitar Pool Brasil: Heber Nunes é eleito o guitarrista mais completo

O guitarrista Heber Nunes, de Campo Grande, é o vencedor da primeira edição do reality show Guitar Pool Brasil. Ele superou 15 competidores e foi eleito o guitarrista mais completo do país em uma final realizada no palco do Blue Note São Paulo.

A disputa decisiva, exibida no canal do projeto no YouTube, colocou Heber frente a frente com a paulista Gabi Anias. Acompanhados por Sandro Haick no baixo e Elthon Dias na bateria, os finalistas apresentaram uma composição autoral e uma música de livre escolha.

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A competição teve Jonas Lima, de Recife (PE), em terceiro lugar, e Lucas Araújo, de São Bernardo do Campo (SP), na quarta posição. A banca de jurados da final foi formada por Faiska, Edu Ardanuy, André Nieri, Sydnei Carvalho e Sandro Haick.

Uma competição além da técnica

O Guitar Pool Brasil se destacou por ampliar os critérios de avaliação. Além da habilidade com o instrumento, foram analisados pontos como identidade artística, comunicação, presença de palco e potencial de carreira.

“O Guitar Pool mostrou que ser um grande guitarrista vai muito além da velocidade ou da técnica”, avalia Leandro Ramajo, idealizador do reality. Ele conduziu a edição ao lado de Daniel Stain, CEO do Blue Note São Paulo.

Formado em Música pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Heber atua profissionalmente há cerca de 15 anos. Para participar das gravações, ele enfrentou uma viagem de 16 horas de ônibus entre Campo Grande e São Paulo.

“Durante muitos anos trabalhei produzindo e gravando para outros artistas. O Guitar Pool me fez acreditar mais na minha própria música”, afirma o campeão. A trajetória de Heber começou em projetos sociais e com uma bolsa de estudos, inicialmente como violonista, antes de migrar para a guitarra.

Com a vitória, o músico recebeu prêmios como uma guitarra Tagima, uma pedaleira Boss, a gravação de um single profissional no Estúdio El Prat e um show exclusivo no Blue Note São Paulo. Seus planos futuros já estão traçados: “Vem disco novo por aí. Agora quero que as pessoas conheçam a minha própria música”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.