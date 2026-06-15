Ítalo Moriconi lança livro "provocador" sobre Grande Sertão: Veredas

Nesta longa estrada da vida de professor de literatura, Ítalo Moriconi, 72 anos, havia passado por várias paragens de Guimarães Rosa. Mas nunca tinha feito a travessia perigosa de Grande Sertão: Veredas de ponta a ponta. O resultado do enfrentamento é o livro Para ler Grande Sertão: Veredas (Ed. Autêntica), que será lançado, na próxima quinta-feira, às 19h, na Livraria Platô, com uma roda de conversa que terá as participações de Ìtalo, Angélica Madeira, Maria Lúcia Verdi e Sérgio de Sá.

O livro está dividido em duas partes. Na primeira, híbridode diário, crítica e crônica, Ítalo trava um corpo a corpo com Grande Sertão: Veredas, revelando os desafios, as dúvidas, as dificuldades e o êxtase com a fabulação e as epifanias rosianas. Na segunda, ele traça as linhas principais do roteiro, da trama e dos conflitos dos personagens dramáticos da ficção de Guimarães Rosa. Mais do que um manual ou uma celebração chapa-branca, é um convite provocativo, mas didático, à leitura de Grande Sertão: Veredas, a obra-prima de Guimarães Rosa, que completa 70 anos da publicação neste 2026.

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Professor, escritor e curador literário, Ítalo integrou abrilhante geração de Ana Cristina César, Cacaso e Flora Susseking, entre outros. É autor da biografia O sangue de uma poeta, sobre Ana Cristina César. Além disso, organizou as antologias Os cem melhores poemas brasileiros e Os cem melhores contos brasileiros (ambos pela ed. Objetiva). Este último contribuiu para a revivescência do interesse no conto na cena literária brasileira.

Ítalo mora, atualmente, no Rio de Janeiro, mas tem fortes conexões com Brasília. Estudou ciências sociais na UnB e mantém uma rede familiar e de amizade no planalto. Nesta entrevista, ele fala sobre a aventura de ler Grande Sertão, as dificuldades, as críticas e os prazeres com a fabulação rosiana: "Nós interpelamos a obra clássica, mas ela também nos interpela", avisa Moriconi.

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Como foi a sua experiência de leitor de Grande Sertão: Veredas? O que foi um desafio e o que lhe provocou prazer?

O meu livro relata precisamente essa experiência. Não é um estudo, existem muitos excelentes, sem falar nos próprios depoimentos que Guimarães Rosa escreveu. Esse livro é um projeto quase existencial. Amo a literatura de Guimarães Rosa, mas nunca tinha feito uma leitura de Grande Sertão de cabo a rabo, queria ler o romance para avaliá-lo do jeito que o debate literário está. Questiono muito o romance, mas sou totalmente tomado pela sedução da fabulação e da narrativa. O livro clássico traz sempre um embate.

Com qual noção de clássico você trabalha e como ela se relaciona com Grande Sertão: Veredas?

Olha, a noção de clássico é muito flexível, não se trata de um vocábulo científico rigoroso. A obra clássica é a consagrada pelos leitores ou por uma tradição crítica. São obra de referência e icônicas, de uma maneira bem abrangente. O professor manda ler, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Um único poema como A máquina do mundo, de Carlos Drummond, pode ser considerado clássico. Vidas secas, de Graciliano Ramos, é um clássico. Muitas vezes, os críticos pensam nos clássicos como Guerra e paz, de Tolstoi, ou Em busca do tempo perdido, de Proust, como um grande manancial da língua e da república. Eu me interessei por Grande Sertão como romance clássico extenso porque queria saber qual é o seu significado em nosso mundo contemporâneo de dispersão. De maneira semelhante a que nos o interpelamos, ele nos interpela. O clássico interpela nossas competências, percepções e estéticas.

A primeira parte do livro fica entre o diário, o ensaio e a crônica. Essa estrutura híbrida lhe deu mais liberdade para se expressarliterariamente?

Com certeza. Na verdade, esse livro é uma etapa no processo da minha escrita. Eu preciso escrever, diariamente, mas estava sem objeto pré-determinado. A minha, digamos assim, grafofilia, tinha sido muito conduzida por textos acadêmicos. Quando me aposentei da sala de aula, ela continuou e se expressar nas redes sociais, com um certo sucesso. No entanto, era muito sugada pela política, pois estávamos no período da pandemia do coronavírus e de desmandos políticos. Mas, a partir daí, passei a publicar uma revisão desses textos Blog Virtual do Pensamento Social. Aí, foi o primeiro exercício em transformar esse material da rede em forma de crônica-ensaio. Quando comecei a reler classicões, resolvi aproveitar a leitura para criar escrita literária, do post à crônica e ao texto literário de forma híbrida.

Rosa dizia que lia Clarice para a vida, e não para a literatura. É possível afirmar também que Guimarães Rosa deve ser lido para a vida e não para a literatura?

Sim e não. Sim, porque eu mesmo fui impactado e conheci a nuvem Guimarães Rosa, que tem milhares de aficcionados com a vida tocada pela literatura dele. Confesso que sou fã das novelas de Corpo de baile, elas me satisfaziam. Mas Grande Sertão é mais exigente, tem uma linguagem complicada, que ficou menos difícil para mim quando me tornei mais aberto à oralidade. E, não, porque o Grande Sertão pode ser lido a partir dele mesmo, mas, ao mesmo tempo, pode estabelecer conexão até com a épica grega, com Shakespeare, com os textos védicos. A própria Clarice Lispector citada não era erudita do ponto de vista literário e linguístico. No entanto, o conjunto da obra dela foi incorporado à tradição da literatura e à própria erudição.

Grande Sertão: Veredas é uma história de amor, uma história de guerra, uma trama de suspense ou um romance metafísico?

Grande Sertão é tudo isso misturado, romance de amor, com uma peculiaridade muito forte, contido e meio trágico. É um romance de guerras, mas faço paralelo com o romance de banditismos, os personagens são bandidos a soldo dos proprietários de terra. Agora, pessoalmente, não gosto do termo metafísico como leitura. Mas preciso reconhecer que o Riobaldo está se indagando o tempo todo sobre a questão metafísica, para o chão da vida e do corpo. São relacionamentos entre bem e mal e sobre como o diabo pode se infiltrar na constituição de sua pessoa. Muito mais interessante é a cartografia, a geografia, a hidrografia, as paisagens do bioma Cerrado em Grande Sertão.

"Eu, você, todos nós nascemos dois e a gente tem de rezar muito para desdoidar. Reza é que sara loucura", diz Riobaldo Tatarana. Como você interpreta uma sentença como essa?

A loucura é uma coisa muito forte na experiência de Riobaldo, quando se torna um bandido, ele está endemoniado. Chegou o tempo das loucuras, ele mesmo diz. Como sou da geração de 1970, sei que entregar-se aos instintos, transgredir todas as normas é loucura. É a festa da guerra, diz Riobaldo. Mas, como leitor, não sei se devemos extrair do Grande Sertão conclusões análogas à religiosidade popular do Riobaldo. Ele expressa a crença popular de que tudo pode ser resolvido com a religiosidade. Para mim, é um grande desafio. O próprio Riobaldo fala ao Cumpadre Quelemém, kardecista, que é um interlocutor mais cético. No momento em que Riobaldo evoca os fatos de sua vida, está bem situado, é um fazendeiro rico, casado com Otacília, atinge essa harmonia inspirada na figura de Deus. Mas o compadre Quelemém relativiza essa visão, afirma que o espírito vem de baixo. Daí vem a minha discordância da leitura metafísica, Grande Sertão Veredas é um romance físico.

A realidade sertaneja de Grande Sertão: Veredas está muito distante da vivência urbana da maioria dos brasileiros neste momento. Qual é o sentido de atualidade da obra?

Essa é uma questão complicada, o mundo sobre o qual Rosa escreve, é um mundo soterrado. Tudo mudou no sertão, a tríplice fronteira Minas, Goiás e Bahia, território de Grande Sertão, é muito mais habitada. O grande clássico está interpelando o tempo todo. Nos tempos em que Rosa escreveu Grande Sertão: Veredas, a crítica perguntava: o que essa forma trazia de contribuição para o avanço da literatura moderna. Hoje, em dia, como se autentica uma leitura? Pergunta-se o que ele tem a dizer sobre gênero, raça e realidade social. Eu levanto essas lebres no livro, mas diria que uma das questões mais contemporâneas é a estrutura de depoimento utilizada por Guimarães Rosa. Ela estabelece um contraste muito grande com o romance regionalista, que era sociológico ou autobiográfico. É o caso de Meus verdes anos, de José Lins do Rego ou dos livros de Graciliano Ramos. Em vez disso, Guimarães Rosa utiliza um modelo etnográfico. Entrevista personagens populares. Mas o que prevalece é o encanto da fabulação. Sempre fui muito mais apaixonado pela fabulação do que pela linguagem. Hoje, estou muito mais aberto para esse tipo de linguagem. É a linguagem literária que nasce da oralidade.

Com percebe as adaptações e as apropriações, como é o caso de Glauber Rocha em Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que o personagem Antônio das Mortes parece ser um Riobaldo politizado, imbuído de consciência social?

Uma das forças do Grande Sertão é prestar-se a essas adaptações e apropriações. E, na verdade, ele cria um gênero. Em pleno 2026, tem uma novela chamada Guerreiros do Sol. É o imaginário arquetípico brasileiro. O filme da Bia Lessa, O diabo no meio do redemunho, é outro exemplo feliz. É muito interessante comparar essas adaptações, pois cada uma imprime tipo de ênfase . É um tema em de pesquisa e de estímulo. O que o Glauber fez foi muito pertinente. Grande Sertão é muito cênico.

Se você tivesse de convidar ou convencer alguém a ler Grande Sertão: Veredas, o que diria?

Olha, eu diria que deve ler Grande Sertão: Veredas poque é muito bom, tem muitas histórias envolventes. As primeiras páginas são realmente complicadas, quando Riobaldo inicia o seu depoimento, Mas tem uma história muito interessante na passagem do Rio do Sussuarão com a briga entre Diadorim e Riobaldo. Depois, a narrativa ganha em dramaticidade, mistérios e revelações quando Riobaldo começa a contar a história desde a infância. Recomendo porque Rosa é um fabulista magnífico.

Para ler Grande Sertão: Veredas

Sessão de autógrafos e debate com Ítalo Moriconi e Angélica Madeira, Maria Lucia Verdi e Sérgio de Sá, na próxima quinta-feira, às 19h, na Livraria Platô (405 Sul, Bloco A, Loja 12).