InícioDiversão e Arte
COPA INTERGALÁCTICA

Vidente prevê abdução em jogo do Brasil e viraliza na internet

Com mais de 23 milhões de seguidores, influenciadora relata sonhos com alienígenas na Copa de 2026 e divide opiniões

Em 24 de junho a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami - (crédito: Reprodução/Instagram)
Em 24 de junho a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma previsão envolvendo a Seleção Brasileira, alienígenas e a Copa do Mundo de 2026 voltou a movimentar as redes sociais nesta semana. Na quinta-feira (11/6), a vidente Vó Bahiana disse ter sonhado novamente com uma suposta invasão extraterrestre durante um jogo do campeonato. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A vidente chamou atenção ao citar uma data específica: 24 de junho. Neste dia, a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela fase de grupos da Copa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora contou que viu jogadores sendo retirados do campo por uma nave espacial enquanto uma "nave-mãe", ainda maior, levava milhares de pessoas que estavam no estádio. Em seus relatos, descreveu cenas de correria, gritos e pânico.

Além disso, em stories publicados durante a madrugada, Vó Bahiana afirmou acreditar que os sonhos possam representar um aviso espiritual sobre algum acontecimento futuro. Ela também criticou comentários de internautas que trataram a situação como brincadeira e memes e pediu que seus seguidores encarassem o assunto com mais seriedade.

Esta não foi a primeira vez que a influenciadora falou sobre o tema. Em 2 de junho, ela publicou um vídeo relatando um sonho semelhante, no qual uma nave pousava em um estádio de futebol em Miami e mais de cem alienígenas levavam jogadores e centenas de torcedores para dentro da aeronave.

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores demonstraram preocupação e apoio à vidente, muitos internautas reagiram com memes, brincadeiras e teorias sobre uma possível "abdução em massa" durante o torneio.

Famosa por compartilhar previsões, rituais e conteúdos ligados à espiritualidade, Vó Bahiana mora em Balneário Camboriú (SC) e costuma viajar pelo Brasil para realizar atendimentos presenciais e retiros espirituais. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 12/06/2026 18:36
SIGA
x