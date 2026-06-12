Vidente prevê abdução em jogo do Brasil e viraliza na internet

Em 24 de junho a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma previsão envolvendo a Seleção Brasileira, alienígenas e a Copa do Mundo de 2026 voltou a movimentar as redes sociais nesta semana. Na quinta-feira (11/6), a vidente Vó Bahiana disse ter sonhado novamente com uma suposta invasão extraterrestre durante um jogo do campeonato.

A vidente chamou atenção ao citar uma data específica: 24 de junho. Neste dia, a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela fase de grupos da Copa.

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Com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora contou que viu jogadores sendo retirados do campo por uma nave espacial enquanto uma "nave-mãe", ainda maior, levava milhares de pessoas que estavam no estádio. Em seus relatos, descreveu cenas de correria, gritos e pânico.

Além disso, em stories publicados durante a madrugada, Vó Bahiana afirmou acreditar que os sonhos possam representar um aviso espiritual sobre algum acontecimento futuro. Ela também criticou comentários de internautas que trataram a situação como brincadeira e memes e pediu que seus seguidores encarassem o assunto com mais seriedade.

Esta não foi a primeira vez que a influenciadora falou sobre o tema. Em 2 de junho, ela publicou um vídeo relatando um sonho semelhante, no qual uma nave pousava em um estádio de futebol em Miami e mais de cem alienígenas levavam jogadores e centenas de torcedores para dentro da aeronave.

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores demonstraram preocupação e apoio à vidente, muitos internautas reagiram com memes, brincadeiras e teorias sobre uma possível "abdução em massa" durante o torneio.

Famosa por compartilhar previsões, rituais e conteúdos ligados à espiritualidade, Vó Bahiana mora em Balneário Camboriú (SC) e costuma viajar pelo Brasil para realizar atendimentos presenciais e retiros espirituais.