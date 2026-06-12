Centro Cultural TCU recebe encerramento do projeto 'Entre danças e cores'

'Entre danças e cores' contemplou mais de 190 participantes com deficiência intelectual e múltipla - (crédito: Divulgação)

O Instituto Olga Kos encerra, neste sexta-feira (12/6), o projeto Entre danças e cores, iniciativa que atendeu mais de 190 participantes da Apae de Sobradinho e Apaed de Ceilândia com oficinas de dança, música e artes visuais voltadas para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O evento acontece no Centro Cultural TCU, de 14h às 16h30, e tem entrada gratuita.

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A programação do evento é composta pela exibição do curta-metragem Ganzá entre danças, produzido ao longo das atividades, e um show de Boi do Seu Teodoro. Ao longo de oito meses, a partir de outubro de 2025, a iniciativa promoveu atividades de estímulo à expressão artística, convivência em grupo, autoestima e sentimento de pertencimento como forma de destacar o papel da cultura como ferramenta de inclusão e desenvolvimento humano.

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O público atendido pelo projeto é formado por pessoas com deficiência intelectual e múltipla de diferentes idades. Os familiares dos participantes também foram contemplados pela iniciativa, recebendo acompanhamento educacional, terapêutico e social.

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Serviço

Entre danças e cores

Nesta sexta-feira (12/6), de 14h às 16h30, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul, trecho 3). Entrada gratuita.

