Pintor britânico David Hockney morre aos 88 anos

O pintor britânico David Hockney, considerado uma das figuras mais influentes da arte contemporânea, morreu na noite de quinta-feira (11) aos 88 anos, anunciou a agente do artista nesta sexta-feira.

Depois de descrevê-lo como "uma das figuras mais importantes da arte contemporânea tanto no século XX como no XXI", Erica Bolton, diretora da agência que o representava, informou em um comunicado que Hockney "faleceu em paz em sua casa" na quinta-feira, um mês antes de completar 89 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nascido em Bradford, no Reino Unido, em 1937, Hockney frequentou a escola de artes local antes de estudar no prestigiado Royal College of Art, em Londres. Bem-sucedido desde o início da carreira, ele logo se mudou para Los Angeles, onde passou grande parte dos anos 1960 e acabou se estabelecendo de vez.

Enquanto lecionava em várias faculdades americanas, ele se consolidou como uma figura central no movimento da Pop Art. Como muitos de seus contemporâneos, Hockney injetava cores brilhantes e linhas dançantes em seu trabalho. Mas, enquanto nomes como Andy Warhol (apenas 9 anos mais velho que ele) focavam no comercialismo e na sociedade de consumo, Hockney parecia mais interessado em seu entorno imediato.

Leia também: Dentro do Quadrado promove encontro entre arte contemporânea e moda negra

Seu estilo realista e profundamente pessoal era marcado por autorretratos, naturezas-mortas e retratos de amigos e amantes — e, mais tarde, de seus dachshunds Stanley e Boodgie, a quem ele imortalizou em uma série de pinturas e em um livro. Tendo se assumido gay no início dos anos 20 — uma época em que a homossexualidade ainda era ilegal na Inglaterra —, ele também explorou a sexualidade por meio de imagens ludicamente explícitas e recortes quase mundanos da vida doméstica: homens tomando banho ou sentados juntos em silêncio.

Entre suas obras mais conhecidas desse período está uma série de pinturas de piscinas cheias de luz que pareciam congelar um instante no tempo. Mas sua obra era diversa, abrangendo fotografia, gravura e cenografia para produções de balé e ópera. Nos anos 1980, ele passou a produzir colagens de fotos, e muitas de suas paisagens tardias — frequentemente mais abstratas — também foram muito bem recebidas.

Hockney guardou grande parte de sua própria obra e criou uma fundação homônima para gerenciá-la. As pinturas que foram ao mercado valorizaram drasticamente nos últimos anos.