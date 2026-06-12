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Artes visuais

Festas juninas são tema de exposição no Centro Cultural do TCU

Exposição no Centro Cultural do TCU reúne obras de artistas brasileiros que dialogam com as festas de São João

A mostra coletiva reúne obras de diversas regiões e gerações - (crédito: Fotos: Divulgação)
A mostra coletiva reúne obras de diversas regiões e gerações - (crédito: Fotos: Divulgação)

As festas populares brasileiras são o ponto de partida para a exposição Festa de luz: as festas populares e a arte brasileira, em cartaz até setembro no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU). Com curadoria de Marcus Lontra e Rafael Peixoto, a coletiva reúne mais de 80 obras de 30 artistas de diversas gerações e linguagens cujos trabalhos, de alguma  forma, carregam referências associadas  às tradições populares das festas juninas. 

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Logo na entrada, uma sala oferece material documental sobre essa que é, segundo Lontra, a mais popular das festas brasileiras. “A ideia surgiu porque, embora a gente tenha o carnaval, que é a grande festa brasileira, aquela festa que tem em tudo que é cidade do Brasil é a festa junina”, explica o curador. “Tem do Recife até Araripina, você vai numa biboca de 20 mil habitantes e tem uma festa junina. É a grande festa de congraçamento, de referência de um Brasil mais harmônico, e o interessante é criar um diálogo sobre essa questão das influências, da diversidade”. 

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Para o curador Rafael Peixoto, os diálogos possíveis fazem de Festa de luz um conjunto rico e cheio de possibilidades de leituras. “Um dos cernes da exposição é observar como esse universo da festa junina, que são universos muito afetivos, atravessam a produção artística brasileira”, diz. 

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Algumas  obras, como as pinturas de bandeirinhas de Alfredo Volpi, os coloridos geométricos rústicos de Galeno ou as paisagens naifs de Américo Poteiro, trazem referências facilmente associadas aos festejos de São João. Mas também há obras cujas associações são mais subjetivas, como as pinturas de Delson Uchoa ou as esculturas em alumínio de Luiz Hermano. A exposição reúne trabalhos de nomes como Alberto da Veiga Guignard, Beatriz Milhazes, Roxinha, José Patrício e um conjunto de mestres populares como José Lourenço e Noza. “Procurei pegar desde gerações diferentes até artistas de vários lugares. É uma exposição que celebra a diversidade. Algumas têm uma referência direta, mas outras não.  É uma exposição que se abre ao público, ele também cria”, avisa o curador. 

Serviço

Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira

Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)

Saiba Mais

 

  • Marcos Cardoso Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Marcos Cardoso Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Alfredo Volpi Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Alfredo Volpi Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Obra de Marcos Cardoso feita com fios
    Obra de Marcos Cardoso feita com fios Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Alberto da Veiga Guignard Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Alberto da Veiga Guignard Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Alfredo Volpi e as tradicionais bandeirinhas
    Alfredo Volpi e as tradicionais bandeirinhas Foto: Divulgação
  • Pintura de Alberto da Veiga Guignard: referência às festas
    Pintura de Alberto da Veiga Guignard: referência às festas Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Esculturas e pinturas fazem parte do acervo apresentado
    Esculturas e pinturas fazem parte do acervo apresentado Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Deneir Martins Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Deneir Martins Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Obra de Deneir Martins feita com plástico e lata
    Obra de Deneir Martins feita com plástico e lata Foto: Divulgação
  • Odoteres Ricardo de Ozias Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Odoteres Ricardo de Ozias Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Odoteres Ricardo de Ozias Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. VisitaÃ§Ã£o atÃ© 12 de setembro, diariamente, de 9h Ã s 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Odoteres Ricardo de Ozias Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. VisitaÃ§Ã£o atÃ© 12 de setembro, diariamente, de 9h Ã s 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Roxinha Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Roxinha Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Odoteres Ricardo de Ozias Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. VisitaÃ§Ã£o atÃ© 12 de setembro, diariamente, de 9h Ã s 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Odoteres Ricardo de Ozias Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. VisitaÃ§Ã£o atÃ© 12 de setembro, diariamente, de 9h Ã s 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Ex-votos Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Ex-votos Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Roxinha Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Roxinha Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Uma parede inteira foi dedicada aos ex-votos, muito populares no Nordeste
    Uma parede inteira foi dedicada aos ex-votos, muito populares no Nordeste Foto: Divulgação
  • Ex-votos Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Ex-votos Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Ex-votos Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Ex-votos Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Resêndio Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Resêndio Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • ResÃªndio Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. VisitaÃ§Ã£o atÃ© 12 de setembro, diariamente, de 9h Ã s 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    ResÃªndio Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. VisitaÃ§Ã£o atÃ© 12 de setembro, diariamente, de 9h Ã s 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Beatriz Milhazes Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Beatriz Milhazes Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Beatriz Milhazes Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Beatriz Milhazes Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Iuri Sarmento Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Iuri Sarmento Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
  • Iuri Sarmento Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3)
    Iuri Sarmento Festa do olhar: as festas populares e a arte brasileira Curadoria: Marcus Lontra e Rafael Peixoto. Visitação até 12 de setembro, diariamente, de 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3) Foto: Divulgação
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Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 12/06/2026 06:00
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