Feira literária reúne atividades educativas em São Sebastião

A Biblioteca do Bosque, localizada em São Sebastião, promove feira literária nesta sexta-feira (12/6) e no sábado (13/6), sempre das 15h às 22h. A programação gratuita inclui apresentações teatrais, contação de histórias e show de mágica. Esta é a quinta edição do projeto que começou em 2017.

Diante de produção cultural intensa, como descreve Dilma Mendes, idealizadora do evento, a Feira Literária da Biblioteca do Bosque (Flib) foi pensada para reunir diferentes movimentos que atuam na região. Um deles é a associação Supernova, da qual faz parte o poeta Paulo Dagomé, que apresenta o livro A poética do abismo no evento literário. Outros autores estão convidados a exibir trabalhos.

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Além disso, os grupos Psiu, Mamulengo Sem Fronteiras e Cia Fábula comandam espetáculos. Pintura de rosto, contação de história e show de mágica com o Tio André também estão na agenda. O projeto Florescendo Poesia, que oferece flores para quem compartilhar versos autorais, também anima a FLIB. A programação musical reúne a quadrilha Chinelo de Couro, além da discotecagem do DJ Lukas Santos e o show de Dan Sousa.

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“A FLIB tem sido um espaço importante para o fortalecimento do cenário cultural da cidade. Ela é uma vitrine para os artistas locais apresentarem sua arte, ao mesmo tempo em que gera oportunidades de trabalho para os produtores culturais”, afirma Dilma Mendes. A 5ª edição da Flib é viabilizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, com apoio do Instituto Amigos da Vila e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço

Feira Literária da Biblioteca do Bosque (Flib), hoje e amanhã (13/6), de 15h às 22h, no Balão Central do Bosque (São Sebastião). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel