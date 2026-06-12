Maturidade e gestação pautam temporada de programa de Marcela Monteiro

Aos 40 anos, a apresentadora e jornalista Marcela Monteiro vive um duplo e transformador começo: a primeira gestação e a criação de um novo braço para seu bem-sucedido programa De repente 30+. Intitulada De repente grávidas, a terceira temporada da atração chega como um desdobramento natural e íntimo das conversas que Marcela já promovia sobre o tempo feminino, fertilidade e escolhas.

A confirmação da gravidez — ela está no segundo trimestre e descobriu na semana passada que será mãe de um menino — veio depois de um processo que a própria apresentadora ajudou a desmistificar em seus episódios anteriores. Em 2024, Marcela congelou óvulos e falou abertamente sobre o tema. Mas a virada veio quando o assunto passou a surgir "de forma muito natural" entre ela e o arquiteto e empresário Renan Caruso, com quem mantém um relacionamento de nove anos.

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"Eu sempre senti que seria mãe, mas nunca tive pressa. Até por isso, decidi congelar os óvulos e trazer essa possibilidade já na primeira temporada do De repente 30+ porque percebi que essa também era uma questão para muitas outras mulheres da minha geração", conta Marcela.

Ela relata que a decisão de tentar engravidar partiu de uma sintonia percebida pelo casal. "Com o passar dos meses, as conversas sobre o assunto com as amigas, com as convidadas do programa, com a família, começaram a ficar mais frequentes. Renan também percebeu. Acredito que essa sintonia do casal seja essencial para tomar essa decisão. Sentimos que era o momento e decidimos dar esse novo passo. Sem pressão, com tranquilidade, no nosso tempo. Deu certo e estamos muito felizes", relata.

De repente grávidas ainda não tem data de estreia confirmada, mas será o programa exibido na TV Max e no canal de YouTube de Marcela Monteiro. Enquanto isso, a apresentadora segue dividindo os bastidores da gestação e a preparação para a chegada do primeiro filho — sempre com a mistura de sensibilidade e objetividade que marcou a passagem por veículos como TV Globo (Vídeo show, Mais você e É de casa) e CNN Brasil.





Relatos com propósito

Idealizado e apresentado por Marcela, o "De repente 30 " já recebeu nomes como Nathalia Dill, Juliana Paiva, Carol Castro, Sophia Abrahão e Lorena Comparato, entre outras, em conversas profundas sobre a vida adulta feminina. Agora, a nova temporada, "De repente grávidas", será dedicada às múltiplas facetas da gestação — incluindo exaustão, inseguranças, mudanças físicas e emocionais, além dos desafios invisíveis do período.

"Estou vivendo uma das fases mais lindas e gratificantes da minha vida. Profissionalmente falando, estou fazendo um programa de entretenimento que eu acredito, com informação de qualidade, convidadas talentosas e uma equipe que eu admiro. Não é qualquer artista que consegue viabilizar um projeto seu, do zero, com estrutura e credibilidade", afirma.

Marcela adianta que a experiência pessoal será parte do conteúdo, mas sempre com propósito. "Vou mostrar parte do meu processo no programa junto com a experiência de outras mulheres diversas, potentes. Teremos episódios emocionantes que se interligam e trazem curiosidades, expectativas, medos, inseguranças, alegrias e tudo mais que está relacionado com a gravidez em diferentes faixas etárias", adianta.

A apresentadora observa que, como está experimentando tudo isso agora, pela primeira vez, poderá contribuir, também, com a sua experiência, dividindo com o público momentos mais íntimos. "E vamos fazer isso com propósito. Não é de forma gratuita. É para agregar. Para mostrar possibilidades para outras mulheres. Aos 40 anos, o corpo e a mente estão diferentes. Como isso interfere na gravidez? O que traz de benefício? E de dificuldade?", completa.