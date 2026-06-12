Com roda de samba, Sesc da 504 Sul transmite estreia da Seleção

A banda Samba 4 por 1 comanda festa que antecede o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O evento, no Sesc da 504 Sul, começa às 17h deste sábado (13/6). É permitida entrada de cooller e cadeira de praia. A entrada é gratuita. O grupo é composto por Marcos Benon (voz), Mariana Sardinha (cavaquinho), Júnior Viégas (pandeiro) e Yann Rocha (violão 7 Cordas).
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Segundo Wanderson Silva, gerente de cultura do Sesc da 504 Sul, promover eventos como esse é uma forma de criar espaços de convivência, integração e acesso democrático à cultura, ao lazer e ao esporte. “O futebol tem a capacidade de unir pessoas de diferentes idades e origens em torno de uma mesma paixão, e queremos proporcionar essa experiência coletiva em um ambiente acolhedor, seguro e familiar.”
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"Em dias de jogos da Seleção, vemos um sentimento de união que atravessa gerações e aproxima famílias, amigos e comunidades inteiras. Poder oferecer um espaço para que as pessoas vivam juntas essa emoção é uma grande satisfação para o Sesc-DF", completa Silva.
Serviço
Roda de samba no Sesc da 504 Sul, neste sábado (13/6), a partir das 17h, antes da transmissão do jogo. Entrada gratuita.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel