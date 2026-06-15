Atriz turca Ece Irtem morre aos 35 anos após mal súbito

Atriz ganhou projeção em produções de sucesso da televisão turca e deixa fãs pelo mundo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A atriz turca Ece Irtem morreu nesta segunda-feira (15/6), aos 35 anos, segundo informações divulgadas pela imprensa local. Conhecida por interpretar Hande na novela turca Coração de Mãe, exibida pela Record, ela estava entre os rostos mais reconhecidos da nova geração da dramaturgia do país.

De acordo com os primeiros relatos, a artista passou mal em casa durante a manhã, enquanto estava ao lado da mãe. As informações iniciais apontam para um possível ataque cardíaco, mas a causa oficial da morte ainda depende da conclusão da autópsia.

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Ece havia comemorado o aniversário de 35 anos apenas um dia antes de sua morte. Nas redes sociais, ela havia recebido diversas mensagens de carinho e felicitações pela data.

Nascida em 14 de junho de 1991, na cidade de Sivas, na Turquia, Ece construiu uma trajetória ligada às artes desde cedo. Formou-se em Ópera e Canto pela Universidade Yaar e posteriormente aprofundou os estudos em atuação, iniciando a carreira na televisão em meados da década passada.

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Ao longo dos anos, participou de produções que conquistaram grande audiência dentro e fora da Turquia. Entre os trabalhos mais conhecidos estão as séries Yeni Gelin, Yasak Elma, Bay Yanl, Mahkum e Sandk Kokusu. Ela também atuou no filme Zengo, lançado em 2020. Nos últimos anos, voltou a ganhar destaque ao integrar o elenco da novela Kzlck erbeti, um dos maiores sucessos recentes da televisão turca.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer