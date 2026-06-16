Com 10 filmes, a 8 ½ Festa do Cinema Italiano passará por Brasília

Os irmãos Segreto é um dos títulos do evento idealizado por Flávia Guerra - (crédito: Festa do Cinema Italiano/ Divulgação)

Entre 16 cidades engatadas para receber a 13ª edição da 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali, Brasília estará no circuito, com o Cine Cultura Liberty Mall, numa programação especial entre os dias 25 de junho e 1º de julho. Com 10 filmes selecionados para a festa, o evento trará como convidado Federico Ferrone, codiretor de Os irmãos Segreto. No centro do documentário, narrado por Paulo Betti, estão os três imigrantes que investiram em colocar o Brasil no mapa, como pioneiros do cinema.

A 8 ½ Festa do Cinema Italiano trará filmes como Modi — Três dias nas asas da loucura, assinado por Johnny Depp, e que destrinça partes da vida do escultor e pintor Amedeo Modigliani. Estrelado por Valeria Golino, Fuori (de Mario Martone, que competiu contra O agente secreto, no Festival de Cannes) explora a biografia da escritora Goliarda Sapienza. Na Roma dos anos oitenta, a autora reavalia a vida, após adentrar a vida no cárcere. Também destacado, A última rodada participou do segmento Un Certain Regard (em Cannes) e venceu oito prêmios no âmbito do David di Donatello (entre os quais filme e direção).



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Diretor de óperas, Damiano Michieletto mostrará Primavera, sobre uma violinista que, numa estrada de vida rude, conhecerá o compositor Antonio Vivaldi. Ainda na programação do evento estão O negociador (de Alessandro Tonda), O menino da calça rosa (de Margherita Ferri) e Três vezes adeus, da celebrada espanhola Isabel Coixet. Vencedor de melhor direção, no Festival de Cannes de 1994, Caro diário, de Nanni Moretti, ganhará reexibição.



