Brasília recebe pré-estreia de "Apenas coisas boas" nesta quarta-feira (17/6)

O público do Distrito Federal terá a oportunidade de assistir em primeira mão a um dos mais aguardados romances dramáticos nacionais do ano. O longa-metragem Apenas coisas boas, dirigido pelo cineasta Daniel Nolasco (de Vento seco), ganha uma sessão de pré-estreia com entrada franca nesta quarta-feira (17/6), às 20h, no cinema Cinesystem Caixa do shopping Casa Park.

O evento celebra o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ e antecipa o lançamento oficial da produção nos cinemas brasileiros, agendado para 25 de junho de 2026 por meio da distribuidora Olhar Distribuição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A narrativa transporta o espectador para a região rural de Catalão, no interior de Goiás, para acompanhar o desenrolar de uma paixão ao longo de quatro décadas. A trama começa no ano de 1984, quando Antônio, um caubói introspectivo que vive isolado em sua fazenda e é interpretado na juventude por Lucas Drummond, acolhe Marcelo, um motoqueiro solitário vivido por Liev Carlos que sofreu um acidente na estrada. Desse encontro inesperado nasce uma relação avassaladora que rompe com os padrões tradicionais e com as noções enraizadas de masculinidade no ambiente do campo.

Salto temporal

A estrutura do filme se destaca por se dividir em um díptico temporal e de gênero cinematográfico bem definido. A primeira metade, ambientada nos anos 1980, explora o início do relacionamento sob os signos visuais do faroeste clássico, com forte apelo sensorial e profundos silêncios bem ao estilo O segredo de Bokeback Mountain.

Já a segunda metade dá um salto de 40 anos para o ano de 2024 e transforma a produção em um drama investigativo com toques de suspense político, momento em que o protagonista Antônio passa a ser interpretado em sua fase madura pelo ator Fernando Libonati, em um enredo totalmente urbano na metrópole paulistana.

O elenco também traz a atriz Renata Carvalho, no papel da personagem Helga, repetindo a parceria com Daniel Nolasco.

Antes de chegar às telas de Brasília, o filme trilhou um circuito de sucesso e aclamação em grandes festivais nacionais, incluindo o Olhar de Cinema de Curitiba e o Festival MixBrasil. O trabalho no filme rendeu a Lucas Drummond o Prêmio de Melhor Ator no festival brasileiro For Rainbow e no canadense Reel Out Kingston, além de uma indicação ao Iris Prize, uma das mais importantes premiações internacionais dedicadas ao cinema LGBTQIAPN+.