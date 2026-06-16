Exposição reúne ilustrações de livro sobre o universo mamulengo

As cores, personagens e paisagens que deram vida ao livro Vida de Mamulengo: o sonho de Margarida agora podem ser vistas de perto pelo público. O Ponto de Cultura Invenção Brasileira, no Mercado Sul de Taguatinga, recebe, a partir de sábado (20/6) a exposição homônima que apresenta as 15 ilustrações originais produzidas pela artista plástica e muralista Anna Göbel para a obra cocriada com o mestre mamulengueiro Chico Simões.

A mostra está aberta para visitação aos sábados de junho, das 14h às 18h, com entrada gratuita. Além de conhecer as obras, os visitantes recebem um exemplar impresso do livro, que narra uma história inspirada no Teatro Popular de Bonecos, tradição cultural profundamente ligada ao Nordeste brasileiro. A história acompanha Margarida e Benedito em uma jornada de retorno ao Sertão de São Saruê, lugar que deixaram no passado em busca de novas oportunidades.

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Produzidas em técnica mista, com tinta acrílica e giz de cera, as ilustrações são o ponto de partida da narrativa. Diferentemente do processo tradicional de criação literária, foram as imagens de Anna que inspiraram o texto escrito posteriormente por Chico Simões. “A exposição mostra realmente uma festa de cores, que é como eu imagino o mundo em São Saruê, o mundo imaginário nessa vida comunitária com seus festejos, mutirões, confraternizações e celebrações”, destaca Anna.

Nascida na Espanha, criada entre Alemanha e Argentina e radicada no Brasil desde 1995, Anna conta que a cultura popular teve influência decisiva em sua trajetória artística: “Foram vivências muito marcantes trazidas pelo colorido de países como Haiti, Equador, Peru, Bolívia e o Brasil. A cultura popular é algo que sempre me acompanhou ao longo da minha vida e me acompanhará no futuro.”

A parceria com Chico Simões, fundador do grupo Mamulengo Presepada e referência nacional na arte do mamulengo, já resultou em diversos projetos voltados à valorização da cultura popular. Além de espetáculos, cenários, bonecos e figurinos, a dupla publicou, em 2020, o livro Arte e Manha do Mamulengo. O espetáculo Vida de Mamulengo, criado em 2023, também serviu de inspiração para a nova publicação.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto busca ampliar o acesso à arte e à literatura. Após os lançamentos realizados em maio, parte da tiragem de mil exemplares foi destinada a bibliotecas públicas, pontos de cultura e espaços culturais. Também foram produzidas versões acessíveis em Braille, além de uma edição digital em PDF com audiodescrição das ilustrações.

Serviço

Vida de Mamulengo: o sonho de Margarida



De sábado (20/6) a 27 de junho, das 14h às 18h, no Ponto de Cultura Invenção Brasileira – Mercado Sul de Taguatinga. Entrada gratuita.



