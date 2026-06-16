'O Agente Secreto': Tânia Maria recebe título de cidadã recifense

A atriz Tânia Maria, de 79 anos, foi oficialmente reconhecida como cidadã recifense. A Câmara Municipal do Recife aprovou, nesta segunda-feira, 15, a concessão da honraria à artista potiguar, que ganhou projeção nacional ao interpretar Sebastiana no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.
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A aprovação ocorreu durante sessão ordinária da Casa e contou com ampla maioria entre os vereadores presentes. A homenagem chama atenção por ocorrer poucos meses após a rejeição de uma proposta semelhante destinada ao ator Wagner Moura, protagonista do mesmo longa-metragem.
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O projeto foi apresentado pela vereadora Jô Cavalcanti (PSOL), que destacou a contribuição de Tânia Maria para o cinema brasileiro e para a valorização da cultura nordestina. A parlamentar também ressaltou o percurso singular da atriz, que iniciou sua trajetória artística já na terceira idade e conquistou reconhecimento em produções de grande repercussão.
Na justificativa do projeto, a vereadora argumentou que a homenagem representa o reconhecimento de trajetórias populares que ajudam a construir a identidade cultural do Nordeste e do Recife retratado nas telas.
Dos 25 parlamentares presentes na sessão, 23 votaram a favor da proposta. Apenas dois vereadores se manifestaram contrariamente.
- Leia também: De figurante ao Oscar: a ascensão de Tânia Maria
Comparação com o caso de Wagner Moura
A aprovação da honraria para Tânia Maria ocorre cerca de dois meses após a Câmara rejeitar a concessão do título de cidadão recifense a Wagner Moura. Na ocasião, a proposta não alcançou o número mínimo de votos exigido para aprovação, mesmo após a repercussão internacional de O Agente Secreto.
O projeto em homenagem ao ator baiano recebeu 16 votos favoráveis e sete contrários, tornando-se a única proposta de concessão de cidadania rejeitada na atual legislatura.
Sucesso de 'O Agente Secreto'
Filmado no Recife, O Agente Secreto se tornou uma das produções brasileiras de maior destaque recente no cenário internacional. O longa acumulou indicações no Oscar e ajudou a ampliar a visibilidade de seu elenco dentro e fora do País.
Além de Wagner Moura, o filme também impulsionou o reconhecimento de Tânia Maria, cuja atuação foi apontada como um dos destaques da obra. Agora, a atriz soma à sua trajetória uma homenagem oficial da capital pernambucana, cidade que serviu de cenário para um dos trabalhos mais marcantes de sua carreira.
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