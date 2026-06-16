Poeta piauiense Diego Mendes Sousa lança livro no Beirute nesta quarta

A distância do território natal, desde que mudou para Brasília, há três anos, depertou impulso poético em Diego Mendes Sousa. O autor piauiense lança livro com 11 poemas, mesclados com fotografias, que traduz “lirismo nostálgico”. O evento ocorre no Beirute, nesta quarta-feira (17/6), a partir das 19h.

Igaraçal, segundo o autor, remonta a Parnaíba, no Piauí, e evoca paisagens litorâneas, com título que deriva de igara, 'canoa' em tupi-guarani. “O livro funciona como inventário de assombros e de iluminações, onde a palavra serve para resgatar as memórias”, define Sousa. Isso se revela a partir de figuras dos amigos, dos avós, e da memória física da casa da infância.

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“Me interessa expressar a permanência da beleza e do sagrado diante das ruínas. Meu objetivo está em dizer o que sobrevive. O afeto, a paisagem interior que resiste ao exílio em Brasília, a fusão do mito com a dor real, e a capacidade da linguagem de fundar um território simbólico de resistência emocional contra o esquecimento do mundo.”

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Cada poema tem uma epígrafe, com trechos de autores como W. H. Auden, Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Rimbaud e Paul Valéry. O diálogo intertextual também se dá com fotografias de Jairo Nunes Leocádio, que atua na região de Parnaíba. “Trata-se de um casamento estético onde imagem e texto dividem o mesmo temperamento nostálgico, místico e geográfico”, comenta Sousa.

Diego Mendes Sousa estreou na literatura com o livros de poemas Divagações (2006), Metafísica do encanto (2008). Até Igaraçal (2026), foram 13 livros. "Tenho um ritmo criativo torrencial. Atribuo essa velocidade à urgência da própria vocação e à sensibilidade nata", afirma o autor.



Serviço

Igaraçal, de Diego Mendes Sousa

Lançamento, nesta quarta-feira (17/6), no Beirute (109 Sul), a partir das 19h.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel