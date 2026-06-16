Exposição reúne reproduções de obras do museu espanhol Thyssen

'O retrato de um jovem como São Sebastião', de Agnolo Bronzino - (crédito: Divulgação)

A Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), em parceria com as Embaixadas da Espanha no Brasil e no México, organiza a exposição O Thyssen está de visita, que será inaugurada nesta quarta-feira (17/6), às 11h, na Praça do Museu Nacional da República. A entrada é gratuita e a mostra fica aberta para visitação até 26 de julho.

O Thyssen está de visita exibe reprodução em grandes painéis de 50 obras do acervo do Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, localizado em Madri. A iniciativa, realizada no ano em que a Espanha sedia a 30ª Cúpula Ibero-Americana, tem objetivo de ressaltar a capacidade da cultura de unir sociedades que partilham laços históricos e linguísticos. A exposição passa por espaços públicos do Brasil, em Brasília e São Paulo, e do México. As obras foram reproduzidas em painéis que podem ser exibidos ao ar livre.

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A escolha dos dois países se deu pela riqueza plural ibero-americana, buscando reforçar o papel da cooperação cultural como forma de intercâmbio e projeção entre a Europa e a América. A exposição, localizada entre o Museu da República e a Biblioteca Nacional, celebra a mistura entre a tradição e a paisagem urbana.

Em Brasília, a iniciativa foi organizada pela Aecid, Embaixada da Espanha no Brasil e Instituto Cervantes, em parceria com as Secretarias de Estado de Cultura e Economia e de Relações Internacionais do GDF e o Museu Nacional da República.

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Serviço

O Thyssen está de visita

Inauguração nesta quarta-feira (17/6), às 11h, na Praça do Museu Nacional da República. Entrada gratuita.