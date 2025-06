Autor pernambucano lança romance resistência, afeto e opressão

Nesta quarta-feira (25/6), às 19h, ocorrerá, na sede da Abace, no clube Asbac, o lançamento do livro O fio que liga tudo, segunda obra literária do autor Marden Marques Soares.

Marden recorda o início do processo de escrita da obra, após a leitura de vários livros sobre a Guerra Civil Espanhola. “De repente, aquelas informações começaram a incomodar a cabeça inquieta e os personagens foram sendo formados. Como sou disciplinado, escrevia quase todos os dias.”

O fio que liga tudo aborda temas como memória, resistência e afeto em tempos de opressão. O enredo liga a Guerra Civil Espanhola e os anos de chumbo no Brasil. O autor cria uma narrativa que une histórias de coragem, dor e laços afetivos que desafiam o tempo e as fronteiras.

Marden Soares nasceu em Pernambuco e se mudou para Brasília em 1975, por escolha própria. “Escolhi sem conhecer, mas queria provar essa ideia do novo, do pioneirismo que está por trás do que é Brasília. Fiquei encantado com tudo o que tem por aqui.”

Soares é formado em Ciências Contábeis e é autor de três livros técnicos na área. A obra Parábolas da Borboleta marcou seu ingresso na literatura de ficção, em 2019. “Tudo começou com uma noite de insônia, muito comum na minha família. Sentei-me à frente do computador e, quando dei por mim, estava com dezenas de páginas escritas e toda e espinha dorsal do Parábolas na cabeça. Daí para a frente, foi só fazer algumas pesquisas e complementar as ideias”, relembra o autor.

Serviço

O fio que liga tudo

Lançamento do livro nesta quarta-feira (25/6) às 19h, na sede da Abace, no clube Asbac.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel