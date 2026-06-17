Com novidades, Pokémon Champions chega aos celulares nesta quarta

O jogo oficial de Pokémon competitivo, Pokémon Champons, foi lançado para dispositivos móveis nesta quarta-feira (17/6). Para além da nova estreia, o game também recebeu uma atualização especial que trouxe de volta estrelas do Video Game Championships (VGC) e também disponibilizou novas mega-evoluções. Confira abaixo a lista dos pokémon adicionados no jogo na regulação M-B:
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Gholdengo
*Pokémon disponível com sua mega-evolução
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Quais celulares podem jogar?
O jogo está disponível tanto para Android quanto para iOS. No Android, é preciso ter o sistema operacional Android 13.0 ou superior. Para o lado do iPhone, iOS 26.0 ou superior. Em ambos os casos é necessário ter no mínimo de 4 GB de RAM.
Usuários que já estavam jogando o game no Nintendo Switch vão poder continuar de onde pararam com todos seus pokémon e itens adquiridos desde que tenham a conta do jogo conectada à sua conta Nintendo. A partir daí, basta realizar o login com essa mesma conta no novo dispositivo e acessar o jogo.
Como parte da celebração, jogadores que entrarem no título até o dia 2 de setembro podem receber gratuitamente um Raichu, assim como suas duas novas mega-pedras, a Raichunite X e Raichunite Y.
A atualização também traz um novo passe de batalha e uma série de novos cosméticos inspirados na personagem Canari, de Pokémon Legends Z-A.
Novas adições ao jogo deverão vir somente ao final dessa regulação, que estará em vigor até as 22h59 do dia 1 de setembro deste ano.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares
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