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MEGA-EVOLUÇÕES

Com novidades, Pokémon Champions chega aos celulares nesta quarta

Novo lançamento para Android e iOS introduz 22 espécies de pokémon de volta ao jogo. Confira quais celulares podem instalar o jogo

Com novas mega-evoluÃ§Ãµes, PokÃ©mon Champions chega aos celulares nesta quarta - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o / PokÃ©mon Champions)
Com novas mega-evoluÃ§Ãµes, PokÃ©mon Champions chega aos celulares nesta quarta - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o / PokÃ©mon Champions)

O jogo oficial de Pokémon competitivo, Pokémon Champons, foi lançado para dispositivos móveis nesta quarta-feira (17/6). Para além da nova estreia, o game também recebeu uma atualização especial que trouxe de volta estrelas do Video Game Championships (VGC) e também disponibilizou novas mega-evoluções. Confira abaixo a lista dos pokémon adicionados no jogo na regulação M-B:

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*Pokémon disponível com sua mega-evolução

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Quais celulares podem jogar?

O jogo está disponível tanto para Android quanto para iOS. No Android, é preciso ter o sistema operacional Android 13.0 ou superior. Para o lado do iPhone, iOS 26.0 ou superior. Em ambos os casos é necessário ter no mínimo de 4 GB de RAM.

Usuários que já estavam jogando o game no Nintendo Switch vão poder continuar de onde pararam com todos seus pokémon e itens adquiridos desde que tenham a conta do jogo conectada à sua conta Nintendo. A partir daí, basta realizar o login com essa mesma conta no novo dispositivo e acessar o jogo.

Como parte da celebração, jogadores que entrarem no título até o dia 2 de setembro podem receber gratuitamente um Raichu, assim como suas duas novas mega-pedras, a Raichunite X e Raichunite Y.

A atualização também traz um novo passe de batalha e uma série de novos cosméticos inspirados na personagem Canari, de Pokémon Legends Z-A.

Novas adições ao jogo deverão vir somente ao final dessa regulação, que estará em vigor até as 22h59 do dia 1 de setembro deste ano.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 17/06/2026 17:35
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