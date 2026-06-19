Viviane Araújo diz que sofre etarismo no Carnaval: "Adoecendo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Viviane Araújo, rainha do Salgueiro, confessou que todos os anos enfrenta o etarismo, principalmente por ter 51 anos na frente da escola de samba carioca. A atriz não escondeu que se incomoda com os comentários.

Às vezes é muito chato, às vezes machuca. Mas o que eu procuro falar é: Espera aí, é uma pessoa, duas, que estão falando isso, e um milhão me querendo ali. Eu não posso dar importância, porque se a gente ficar olhando pra isso, acaba adoecendo, desabafou em entrevista ao programa Sem Censura, na TV Brasil.

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A atriz revelou do impacto que a sua passagem pelo Carnaval carioca ainda provoca nas pessoas, sendo muito maior que comentários negativos.

Eu não sei mensurar o que sinto quando piso na avenida e recebo esse calor humano. Tem gente que tá lá dentro do camarote, não tá nem ligando pro desfile que tá passando, mas quando venho, as pessoas querem sair correndo e ficar grudadas ali, disse.

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