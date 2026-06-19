Juliette manda a real sobre barrar marido de amiga para seu casamento: "Impulso" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Juliette, nesta quinta-feira (18), usou o story para explicar uma fala polêmica que teve no programa Saia Justa, na última quarta-feira (17), no GNT. A influencer deixou claro que não se sente na obrigação de convidar maridos ou namorados das madrinhas do seu casamento, que acontecerá em breve.

"Ontem, no "Saia justa", como é ao vivo, a gente acaba falando algumas coisas no impulso. É natural. Em uma determinada pergunta, era: quando uma pessoa fala mal do ex ou aconteceu alguma coisa e a pessoa volta para esse ex, o que vocês fazem? Vocês são amigos de fulano?, começou.

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"Era meio isso. No impulso, lembrei de uma situação e falei que uma grande amiga minha provavelmente não seria madrinha porque vou colocar a condição de o cônjuge dela não ir. E usei duas palavras: porque ele fez algo muito ruim e porque não concordo com essa relação, e finalizei este trecho. Na hora do ao vivo, acabei não querendo pesar e usei palavras sutis. Não deveria. Ao invés de ruim e não aprovo, eu deveria ter usado violência, desabafou.

Após a polêmica, Juliette acabou aprendendo com a fala. "Ficaria mais explícito e já economizaria o trabalho da defesa dos machos e dos oprimidos, que ficam moendo o meu juízo. O que a gente tira de aprendizado dessa situação: primeiro, às vezes, é melhor usar a palavra explícita mesmo em situações como esta [..]", disse.

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