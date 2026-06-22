"Dou muito valor às minhas ruguinhas", comenta Xuxa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Xuxa Meneghel abriu o coração sobre os preparativos para a realização da sua última turnê em grandes estádios do Brasil com O Último Voo da Nave, cujo início está marcado para julho.

Em entrevista ao jornal O Globo, a Rainha dos Baixinhos explica que, apesar do título, esta não é uma despedida dos palco. "Se as pessoas quiserem me ver na nave depois, terão que recorrer a imagens de arquivo e do passado. Não gostaria de ter que vir na nave sempre que for fazer alguma apresentação", declarou.

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"Sou uma velha de 63 anos"

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Com apresentações confirmadas em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a artista reflete sobre cobranças e o saldo da carreira de longa data. "Não acho que me tornei uma voz potente para mulheres a partir dos 50, nem gostaria de me tornar. Sou uma velha de 63 anos. E é muito natural as pessoas olharem e falarem que estou velha, porque sei que estou", afirmou.

Apesar da questão do envelhecimento, Xuxa assegurou ser bem resolvida: "Dou muito valor às minhas ruguinhas. Me cuido muito bem na alimentação, na saúde e nos exercícios. Já tenho um olhar especial para a idade, o corpo e o envelhecimento", disse.

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O texto Xuxa faz desabafo inesperado antes de última turnê: Sou uma velha de 63 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.