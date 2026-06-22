Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos. A novidade foi compartilhada na manhã desta segunda-feira (22/6), através de uma publicação conjunta nos perfis oficiais do casal nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O anúncio foi feito por meio de um vídeo narrado por Zoe, de 7 anos, primeira filha da apresentadora. Na gravação, a menina brinca com a novidade. "O Zezé [Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né?", diz Zoe na narração.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por fim, Sabrina e Nicolas deixaram uma legenda celebrando a chegada do filho. "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo." O casal está junto desde 2024.
Sabrina Sato lidou com duas perdas gestacionais. O casal falou sobre o assunto em participação no “Conversa com Bial”, da TV Globo.
"A segunda vez foi muito difícil. Na primeira, não foi planejado e a gente viveu o luto trabalhando. Só que a segunda vez, a gente criou todas as expectativas, a gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Eu gravei o reality todo grávida e eu estava feliz da vida", declarou ela.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Fora das novelas, Marcos Pitombo dá zoom em peitoral peludo na web
- Diversão e Arte Virginia faz relato forte ao revelar depressão durante gravidez
- Diversão e Arte "Zero arrependimento", diz Andreas Kisser sobre fim do Sepultura
- Diversão e Arte Morre Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Xuxa, aos 57 anos
- Diversão e Arte O filme de 1975 que o famoso diretor Wim Wenders tirou de cartaz por ter topless de atriz de 13 anos
- Diversão e Arte Globo libera capítulos de Quem Ama Cuida no Globoplay
- Diversão e Arte Celso Portiolli aposta em novo game show para enfrentar Eliana aos domingos
- Diversão e Arte Tati Machado e Gil do Vigor mostram força própria no Mais Você sem Ana Maria Braga
- Diversão e Arte Poliana Rocha revela por que decidiu perdoar Leonardo após traição