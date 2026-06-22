Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos. A novidade foi compartilhada na manhã desta segunda-feira (22/6), através de uma publicação conjunta nos perfis oficiais do casal nas redes sociais.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo narrado por Zoe, de 7 anos, primeira filha da apresentadora. Na gravação, a menina brinca com a novidade. "O Zezé [Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né?", diz Zoe na narração.

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Por fim, Sabrina e Nicolas deixaram uma legenda celebrando a chegada do filho. "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo." O casal está junto desde 2024.

Sabrina Sato lidou com duas perdas gestacionais. O casal falou sobre o assunto em participação no “Conversa com Bial”, da TV Globo.

"A segunda vez foi muito difícil. Na primeira, não foi planejado e a gente viveu o luto trabalhando. Só que a segunda vez, a gente criou todas as expectativas, a gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Eu gravei o reality todo grávida e eu estava feliz da vida", declarou ela.