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Gravidez

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez do primeiro filho

Casal revelou a novidade na manhã desta segunda feira (22/6) com a ajuda de Zoe

Em vídeo emocionado, Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam gravidez: 'Nosso amor chamou' - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )
Em vídeo emocionado, Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam gravidez: 'Nosso amor chamou' - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos. A novidade foi compartilhada na manhã desta segunda-feira (22/6), através de uma publicação conjunta nos perfis oficiais do casal nas redes sociais. 

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O anúncio foi feito por meio de um vídeo narrado por Zoe, de 7 anos, primeira filha da apresentadora. Na gravação, a menina brinca com a novidade. "O Zezé [Nicolas Prattes] vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê, mãe, você tá sempre na frente, né?", diz Zoe na narração. 

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Por fim, Sabrina e Nicolas deixaram uma legenda celebrando a chegada do filho. "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo." O casal está junto desde 2024. 

Sabrina Sato lidou com duas perdas gestacionais. O casal falou sobre o assunto em participação no “Conversa com Bial”, da TV Globo. 

"A segunda vez foi muito difícil. Na primeira, não foi planejado e a gente viveu o luto trabalhando. Só que a segunda vez, a gente criou todas as expectativas, a gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Eu gravei o reality todo grávida e eu estava feliz da vida", declarou ela. 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 11:21
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