Atriz também diz que ser a última de sua família não é uma preocupação - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mariana Xavier chamou a atenção ao abrir o coração sobre a decisão em torno da maternidade.

Em entrevista ao podcast A Mãe Conta, a atriz explicou o motivo de não pensar em ter filhos, e aproveitou para rebater a ideia de ser "egoísta" pela sua decisão, além de defender que os pais não devem ter filhos idealizando que sejam seus cuidadores no futuro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Egoísta sou eu"

Leia também: Poliana Rocha revela por que decidiu perdoar Leonardo após traição

"Egoísta sou eu, que escolho ser responsável de não assumir uma missão para a qual eu não me sinto preparada e não desejo? Eu gosto muito da minha independência, de ter autonomia sobre o meu tempo e meu dinheiro. Vejo isso como autoconhecimento", disparou Mariana Xavier.

Na sequência, a atriz também diz que ser a última de sua família não é uma preocupação. "Eu não me acho tão maravilhosa assim a ponto de ‘meus genes não vão passar adiante’ nada disso é um desejo pra mim a ponto de compensar o risco do que eu vou ter que abrir mão. E está tudo bem! Minha vida é muito realizada em muitas outras coisas", afirmou.

Leia também: Conto de fadas moderno da HBO Max dá continuidade à história de Floribella

Mariana Xavier afirmou que, caso pense em ser mãe algum dia, não faz questão de ter filhos biológicos. "Já tentaram me convencer a congelar óvulos. Se eu mudar de ideia, adoto. Não tenho nenhum problema com isso", pontuou.

O texto Mariana Xavier explica decisão de não ter filhos e rebate críticas: Egoísta sou eu foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.