Comitê promove seminários sobre a garantia de direitos por meio da arte

Na quinta (25/6) e na sexta-feira (26/6), o Comitê de Cultura do DF realiza os seminários Equidade de Gênero na Cultura e Combate à LGBTQIA+fobia por meio da Arte, respectivamente. As atividades acontecerão no Teatro Mapati e reunirá pesquisadoras, gestoras culturais, artistas, ativistas e público geral para debater o papel da cultura na promoção dos direitos humanos, da diversidade e da inclusão.

O primeiro encontro acontecerá na quinta (25/6), das 18h30 às 21h30, com entrada gratuita. O seminário, que tem carga horária de três horas, terá como foco os desafios enfrentados pelas mulheres no setor cultural, abordando desigualdades estruturais, acesso a recursos públicos, participação nos espaços de decisão e mecanismos de proteção e equidade.

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A programação será dividida em duas mesas temáticas, uma sobre Diagnóstico e desigualdades de gênero na cultura e a outra sobre Políticas de equidade, proteção e financiamento. Nelas serão apresentadas experiências, desafios e perspectivas para a construção de políticas culturais comprometidas com a redução das desigualdades de gênero e a ampliação do acesso aos instrumentos de fomento.

Neste dia, estarão presentes a ativista e pesquisadora Rita Andrade, trabalhadora da cultura e integrante do Levante Feminista Contra o Feminicídio; Eli Moura, gestora cultural e idealizadora do projeto Conta Comigo; e Silvia Badim, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora das áreas de gênero, saúde coletiva e direitos humanos. A mediação será conduzida pela jornalista e produtora cultural Carolina Ribeiro.

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Já na sexta (26/6), será realizado o seminário Combate à LGBTQIA+fobia por meio da arte, promovendo reflexões sobre o potencial transformador das expressões artísticas na defesa da cidadania e dos direitos da população LGBTQIA+. A atividade também acontecerá das 18h30 às 21h30.

A atividade contará com duas mesas, uma sobre Arte, cidadania e enfrentamento à violência, e outra sobre Boas práticas de acolhimento em eventos e espaços culturais, discutindo protocolos de cuidado, segurança, acessibilidade e estratégias de prevenção à violência em ambientes artísticos e culturais.

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Nessa, participam a psicóloga e ativista Fainny Mendes, vice-presidenta do Grupo Estruturação; a delegada Ângela Maria dos Santos, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes de Discriminação da Polícia Civil do Distrito Federal; e o advogado e professor Gabriel Borba, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-DF e integrante da Aliança Nacional LGBTI+.

Os seminários buscam fortalecer redes de colaboração entre artistas, movimentos sociais, instituições públicas e organizações da sociedade civil, reafirmando a cultura como um instrumento fundamental para a promoção da diversidade, da igualdade de direitos e da construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Serviço

Seminários Mulheres na Cultura – Desigualdades, Equidade e Políticas Públicas & Combate à LGBTQIA+fobia por meio da Arte



Quinta (25/6) e sexta-feira (26/6), das 18h30 às 21h30, no Teatro Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 05 - Brasília/DF). Entrada gratuita com inscrição nos formulários dos respectivos dias: quinta e sexta.