Artista italiana Ulrike Belloni mostra naturezas morta na Platô

Artista Ulrike Belloni realiza sua primeira mostra no Brasil, em Brasília, na Livraria Platô, a partir do dia 26 de junho - (crédito: Priscila Cunaccia)

Formada na tradição clássica de Florença, a artista Ulrike Belloni inaugura exposição na Livraria Platô nesta quinta-feira (25/6), ás 19h. A mostra reúne retratos e naturezas-mortas e fica aberta ao público até o dia 5 de julho.

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Sob orientação do pintor e historiador de arte americano Charles H. Cecil, a artista desenvolve um trabalho marcado pela atenção à luz, à composição e à construção de imagens a partir da observação do cotidiano. "Brasília é um lugar pelo qual tenho um carinho especial e onde passo parte do meu tempo. Por isso, é muito significativo que minha primeira exposição no Brasil aconteça aqui. Estou feliz pela oportunidade de compartilhar meu trabalho e de encontrar o público brasileiro por meio dessas pinturas", afirma Ulrike.

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A exposição também integra o movimento da Livraria Platô de ampliar a atuação como espaço de difusão artística em Brasília. O local já recebeu artistas como Luiz Girafa, Indira Dominici e Diego Bressani. Com a mostra de Ulrike Belloni, a livraria se compromete como um ponto de encontro entre literatura, artes visuais e vida cultural na cidade.





Serviço

Exposição Ulrike Belloni

De quinta-feira (26/6) a 5 de julho, das 13h30 às 20h, na Livraria Platô (CLS 405 Bloco A). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel