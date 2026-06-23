Esposa de Raphinha se manifesta em meio a rumores sobre crise familiar - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Natalia Belloli, esposa de Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, usou as redes sociais e se manifestou e em meio à crise em que a família foi colocada após rumores de problemas financeiros.

Através do Instagram, na madrugada desta última segunda-feira (22/6), a influenciadora digital compartilhou uma mensagem reflexiva sobre cura espiritual com os seus seguidores.

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"A oração da esposa é um escudo contra as armadilhas espirituais. Ela traz paz onde há guerra, esperança onde há desânimo e cura onde há feridas. Filipenses 4:6-7", diz a publicação compartilhada pela esposa de Raphinha.

Em tempo, a manifestação da criadora de conteúdo aconteceu poucas horas após uma entrevista do ex-jogador Vampeta ao canal Red News. O veterano afirmou publicamente que o ponta enfrenta dificuldades familiares e financeiras. O profissional sofreu uma lesão muscular durante a partida contra o Haiti pela fase de grupos da Copa do Mundo, nesta última sexta (19).

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