Distrito Drag leva festival com atrações de música e humor ao CCBB

Realizada pelo coletivo Distrito Drag, a 5ª edição do Fest Drag chega ao CCBB Brasília nesta quinta-feira (25/6). Dedicado a impulsionar a arte drag e a efervescência cultural LGBTQIAPN+, o festival reúne uma programação com atrações de música, humor, performances e bate-papo. O projeto reúne nomes como Dacota Monteiro, Rita von Hunty e Las Bibas, além de outros artistas drag da cena local. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no site ou na bilheteria física. Os ingressos serão liberados às 12h do dia anterior à programação.
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De acordo com Rhayane Mayara, diretora do Distrito Drag, a curadoria do festival busca traduzir a energia das ruas e das redes sociais em espaços de debate e formação. “Reforçamos o espírito do festival, que é criar diálogos entre gêneros, ritmos e gerações, permitindo que o público viaje do groove à eletrônica, do samba ao pop”, afirma. “O Fest Drag é uma vitrine plural, que expõe performance, música, comédia, crítica e resistência cultural para reafirmar o compromisso com representatividade, visibilidade e inovação.”
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Confira a programação:
Quinta-feira (25/6) - Teatro CCBB
20h - Espetáculo Drag Race Brasil ao Vivo - Classificação indicativa: 16 anos
Sexta-feira (26/6) - Teatro CCBB
14h - Bate-papo com Rita von Hunty “Nem Tudo que Viraliza é Verdade formando pensamento crítico na era das redes” - Classificação indicativa: 14 anos
20h - Comédia drag convida “Dacota: Gala & Glamour” - Classificação indicativa: 16 anos
Sábado (27/6) - Jardim do CCBB
14h - DJ Kim Mahara
15h30 - Mostra Competitiva Vera Verão
18h - Banda das Montadas
18h40 - DJ Natasha Vox
20h - Lorena Simpson
21h - Las Bibas From Vizcaya
Classificação indicativa das atrações do dia: livre
Domingo (28/6) - Jardim do CCBB
14h - DJ Sereia Punk
15h - Drag Game + Shows Drag com K-Halla, Ginger Mc.Gaffney e Ayobambi.
16h - Ray Psiu
17h - Performance em cena com Casa de Ratturas, Casa de Laffond, Casa dy Luxúria, Carrie Myers, Naomi Leakes, GG Limona e a vencedora da Mostra Competitiva Vera Verão.
18h - DJ Cassandra Monster
20h - Majur
21h - Sandra Sá
Classificação indicativa das atrações do dia: livre
Serviço
Fest Drag 2026
De 25 a 28 de junho. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site ou na bilheteria física do CCBB. Classificação indicativa: conforme a programação de cada atividade da programação.
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel