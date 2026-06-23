Rodrigo Branco decide não recorrer em ação por racismo contra Thelminha

Juíza considerou que falas do empresário sobre a ex-BBB reforçam a opressão estrutural e atingem toda a coletividade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Letícia Passos — A médica e campeã do Big Brother Brasil (BBB) 20, Thelma Assis, conhecida como Thelminha, venceu na Justiça uma ação por danos morais movida contra o empresário Rodrigo Branco em razão de declarações consideradas racistas feitas em 2020. A decisão, proferida pela Justiça de São Paulo em 15 de junho de 2026, determinou o pagamento de indenização de R$40 mil, acrescida de juros e correção monetária.

O processo teve origem em uma transmissão ao vivo do BBB20, quando Thelminha ainda estava confinada no programa. Na ocasião, Rodrigo Branco afirmou que a torcida da participante seria motivada por sua raça e declarou que apoiá-la seria "racismo". Em outro trecho da live, o empresário disse que a médica só recebia apoio "porque ela é negra, coitada".

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Durante a mesma transmissão, Rodrigo também citou a jornalista Maju Coutinho ao defender a ideia de que mulheres negras seriam beneficiadas apenas pela cor de pele.

"Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado. Eu assisti hoje, ela só está lá por causa da cor. Qual carreira ela tem?", alegou.

Cobrança pública

Ao longo dos últimos anos, Thelminha utilizou as redes sociais para cobrar responsabilização pelo episódio. Em 2022, durante uma viagem à Disney, ela apareceu usando uma camiseta com a frase "curtindo a Disney sem @ de racista", em referência ao empresário, que trabalha com turismo nos Estados Unidos.

Na ocasião, a médica também comentou a demora para localizá-lo judicialmente. "Quem bate esquece, quem apanha, não", escreveu.

Ela acrescentou: "Há dois anos venho tentando citar em um processo a pessoa que cometeu explicitamente injúria racial contra mim nas redes sociais. O racismo dói de uma forma que não costuma ser passível de esquecimento. Não sou a favor de linchamentos virtuais, mas quero exercer meu direito de ser ressarcida pelo dano."



Na sentença, a juíza Flávia Snaider Ribeiro, da 6ª Vara Cível de São Paulo, afirmou que as declarações reproduzem mecanismos de racismo estrutural e ultrapassam a esfera individual da vítima. Segundo a magistrada:

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"Nesse contexto, a jurisprudência (...) vem reconhecendo que o racismo transcende a esfera individual e atinge a coletividade, na medida em que reproduz símbolos de opressão estrutural e reforça padrões históricos de exclusão e violência simbólica. A conduta do réu, portanto, não se limita a ofender a vítima individualmente considerada e seus familiares, mas tem a propensão de também atingir a coletividade como um todo ao reproduzir símbolos históricos de inferiorização e exclusão, reclamando resposta compensatória e pedagógico-dissuasória apta a prevenir repetições e a reafirmar o compromisso constitucional e convencional de erradicação do racismo."

Pronunciamento

Dias após a condenação, Rodrigo Branco publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que não pretende recorrer da decisão. Segundo ele, os últimos anos foram marcados por reflexão e aprendizado.

"Eu quero, primeiro de tudo, que esse episódio sirva de exemplo na luta contra o racismo. Eu continuo aprendendo. O aprendizado nunca termina com uma sentença, com pagamento, não termina com um vídeo de desculpas. É um exercício diário, no dia a dia, não tem outra forma."

Apoio dos famosos

Após a condenação, Rodrigo Branco recebeu manifestações de apoio de personalidades conhecidas nas redes sociais. Entre elas, a apresentadora Xuxa Meneghel, que classificou o pronunciamento do empresário como um gesto "de muita coragem e valia" e afirmou que as pessoas precisam aprender com os próprios erros para não repeti-los. "Essa pauta dói muito e nós, brancos, nunca vamos entender essa dor. Não dá mais para errar nesse assunto", escreveu.

A cantora Simone Mendes também comentou a publicação e disse que Rodrigo demonstrou humildade ao reconhecer a gravidade do episódio. Já a jornalista Astrid Fontenelle afirmou acreditar que o empresário agora "está pronto para vir para a luta antirracista" e destacou que o combate ao racismo também deve ser uma responsabilidade das pessoas brancas.

Rompimento de amizades

As declarações de Rodrigo Branco em 2020 também tiveram repercussão entre artistas e influenciadores. À época, a atriz Bruna Marquezine anunciou o rompimento da amizade com o empresário e afirmou que não compactuava com suas falas.

Em publicação nas redes sociais, Bruna declarou que se posicionava ao lado de Thelminha e repudiava qualquer manifestação racista. O afastamento ganhou grande repercussão nas redes e marcou o fim de uma amizade que era frequentemente exposta publicamente, já que Rodrigo costumava aparecer em viagens e eventos ao lado da atriz nos Estados Unidos.