Diogo Nogueira é internado em estado grave e diagnóstico vem à tona

Diogo Nogueira precisou interromper temporariamente sua agenda profissional após enfrentar um problema de saúde que afeta diretamente sua capacidade vocal.
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Nesta segunda-feira (11), a equipe do artista confirmou que ele foi diagnosticado com uma laringite bacteriana grave e, por orientação médica, ficará afastado dos shows previstos para os próximos dias.
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A informação foi divulgada nas redes sociais do sambista, onde também foi explicado que o músico ficará internado.
"Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor", informou a nota compartilhada com os fãs.
O afastamento acontece enquanto Diogo viaja pelo país com a turnê "Infinito Samba", criada para marcar os 20 anos de trajetória artística do cantor.
Apesar do anúncio, ainda não houve confirmação sobre quais datas serão mantidas na programação ou quais eventos poderão sofrer alterações.
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