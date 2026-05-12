Saiba a causa e os sintomas da infecção que deixou Diogo Nogueira em estado grave

Conheça a causa e os sintomas da infecção que deixou Diogo Nogueira em estado grave - (crédito: Reprodução/Instagrram)

A internação de Diogo Nogueira após um diagnóstico de laringite bacteriana grave chamou atenção dos fãs e reacendeu dúvidas sobre a doença que afeta diretamente a voz e a respiração.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais do artista, o sambista permanecerá hospitalizado por tempo indeterminado, sob monitoramento médico constante.

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A condição enfrentada pelo cantor é uma infecção causada por bactérias que atinge a laringe, região localizada na garganta onde ficam as cordas vocais e a passagem de ar para os pulmões.

Apesar de muitos quadros de laringite terem origem viral, a versão bacteriana costuma ser mais delicada e pode aparecer após complicações respiratórias ou como consequência de uma inflamação anterior que não evoluiu adequadamente.

Entre os sinais mais comuns da doença estão rouquidão forte, dificuldade ou perda da voz, irritação na garganta, tosse e febre.

Dependendo da intensidade da inflamação, o paciente também pode sentir dor para engolir, chiado ao respirar e sensação de sufocamento causada pelo inchaço na região da laringe.

Nos casos considerados mais severos, a dificuldade respiratória exige atenção imediata e acompanhamento hospitalar, como ocorre com o cantor.

O tratamento varia conforme a evolução da infecção, mas normalmente envolve antibióticos indicados por especialistas para eliminar a bactéria responsável pelo quadro.

Além disso, repouso vocal, hidratação e monitoramento médico costumam fazer parte da recuperação.