Miguel Venerabile vive versão infantil de Paulo Gustavo em espetáculol

Aos 13 anos, Miguel Venerabile já coleciona conquistas importantes na carreira artística. Recentemente, o jovem ator brilhou no festival LABRFF 2026, nos Estados Unidos, ao conquistar o prêmio de Melhor Ator por sua atuação no filme Inexplicável, disponível na Netflix. No longa, Miguel interpreta Gabriel, filho dos personagens vividos por Letícia Spiller e Eriberto Leão, representando toda a equipe da produção durante o festival.

Além do reconhecimento internacional, Miguel acaba de estrear nos palcos cariocas interpretando a versão infantil de Paulo Gustavo na peça Meu filho é um musical, espetáculo que retrata a trajetória do artista. O personagem é vivido em revezamento com os atores Guilherme Baleixo e Gabriel Gentil.

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Recentemente, Miguel também esteve em cartaz no musical Adorável Trapalhão, espetáculo inspirado na história de Os Trapalhões e de Renato Aragão. Na montagem, interpreta justamente Renato na infância — o pequeno Didi — revezando o papel com Gabriel Gentil.

Ator, cantor e dublador, Miguel iniciou sua trajetória artística ainda muito jovem. No universo da dublagem, tornou-se a nova voz brasileira do personagem Ursinho Pooh, além de emprestar sua voz ao eterno Charlie Brown.

Na televisão, ganhou destaque interpretando Joca na novela Mar do Sertão, da Globo. Antes disso, participou das produções bíblicas Gênesis, Reis e Neemias, da Record TV. Ele começou a gravar uma participação em Ben Hur.

No cinema, estreou protagonizando o drama Inexplicável, vivendo o filho dos personagens de Letícia Spiller e Eriberto Leão. Sua atuação chamou atenção, garantiu indicação como Melhor Ator no festival LABRFF e, posteriormente, conquistou o prêmio internacional. E os próximos projetos já estão encaminhados: em 2026, Miguel poderá ser visto no filme Álibi, ao lado de Leandro Hassum.

Nos palcos, o jovem artista também soma experiências marcantes em espetáculos como Brinquedos consertados, de Domingos Oliveira, e Baú de Corações, dirigido por Cristina Bethencourt, ambos produzidos pela Mnunes Produções.

Com uma trajetória construída entre televisão, cinema, teatro, musicais e dublagem, Miguel Venerabile desponta como um dos nomes promissores de sua geração. Sonhador e dedicado, mantém uma rotina intensa de formação artística, conciliando aulas de teatro, canto e inglês — idioma que domina com fluência.