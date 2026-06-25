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Quem é a atriz que viverá Marília Mendonça no cinema

Cinebiografia da cantora sertaneja é anunciada com estreia prevista para 2027

Quem é Marina Versos, atriz que viverá Marília Mendonça no cinema - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Quem é Marina Versos, atriz que viverá Marília Mendonça no cinema - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O Prime Video anunciou, na manhã desta quinta-feira (25), o elenco da produção Marília, filme que retratará a vida da cantora sertaneja Marília Mendonça (1995-2021).

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A Rainha da Sofrência será vivida pela cantora e atriz Marina Versos. No anúncio do elenco, a plataforma afirmou que buscou vozes de todo o Brasil para honrar o legado da estrela.

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As filmagens de Marília terão início no próximo mês de julho, ainda sem data de estreia confirmada, mas com lançamento garantido para 2027. Nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado e Sophia Valverde estrelam a produção.

Quem é a atriz e cantora Marina Versos?

Marina Versos, responsável por viver a cantora sertaneja na ficção, tem 24 anos é cantora, compositora e atriz natural de Goiás.

Formada em Direção de Arte pela Universidade Federal de Goiás e em Teatro pela Escola Basileu França, ela desenvolvia sua carreira de forma independente quando foi selecionada para interpretar a artista.

Entre mais de 1 mil candidatas avaliadas pela produção, Marina Versos conquistou o papel após uma série de testes presenciais. Nas redes sociais, antes do anúncio do seu nome no filme sobre Marília Mendonça, ela possuía em torno de 3 mil seguidores no Instagram.

 E foi assim que encontramos a voz que interpretará Marília. A voz que marcou o Brasil e a música sertaneja! ????????

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 25/06/2026 16:01
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