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Fotografias inspiram livro sobre Cuba com autores da América Latina

Lançamento de "Contos de Cuba" ocorre no sábado (27/6) na Livraria Paradeiro e marca estreia da obra escrita por autores latino-americanos

A diáspora cubana é frequentemente retratada na obra - (crédito: David Alves)
A diáspora cubana é frequentemente retratada na obra - (crédito: David Alves)

Entre imagens captadas ao longo de uma década e histórias escritas por autores de diferentes países, o livro Contos de Cuba propõe um encontro entre fotografia e literatura para retratar a ilha caribenha para além dos estereótipos e das disputas ideológicas. A obra será lançada no sábado (27/6), das 16h às 19h, na Livraria Paradeiro, em Brasília.

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Idealizado pelo fotógrafo e cineasta brasiliense David Alves, o projeto reúne 20 contos inéditos inspirados em fotografias feitas por ele em Cuba entre 2006 e 2016. As imagens, registradas em diferentes regiões da ilha, serviram de ponto de partida para escritores que viveram no país durante sua formação na Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), uma das mais importantes escolas de cinema da América Latina, e passaram pela curadoria do premiado fotógrafo Olivier Boëls, que selecionou registros realizados por David em cidades como Havana, Santiago de Cuba e Baracoa.

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O livro reúne autores de Cuba, Brasil, Argentina, Venezuela, Guatemala, Peru, Chile e Espanha. Entre eles estão os escritores cubanos Eliseo Altunaga e Arturo Arango, além de nomes como María Elena Morán, Carlos D. Lechuga, Camila Agustini e Miguel Ángel Moulet.

Segundo David, a diversidade de nacionalidades dialoga com a própria proposta da EICTV, tradicional espaço de intercâmbio cultural latino-americano: “Os autores estrangeiros viveram pelo menos três anos em Cuba. É um olhar privilegiado, que combina a experiência de quem veio de fora com a possibilidade de ter a ilha também como sua casa. Essa mistura de perspectivas é uma das grandes riquezas do livro.”

As histórias abordam temas como pertencimento, migração, relações familiares e resistência cotidiana. Entre os assuntos que aparecem com mais frequência está a diáspora cubana e seus impactos sobre as famílias.

“A diáspora é um tema central da vida cubana há décadas. Muitos contos falam de pais que partiram, de famílias separadas ou das marcas deixadas por essas ausências. É um assunto que atravessa diferentes histórias e sensibilidades”, observa o autor.

Mais do que explicar Cuba, Contos de Cuba busca aproximar o leitor das experiências humanas que existem por trás das manchetes e dos discursos políticos. “No meio das disputas ideológicas, os aspectos humanos de um povo acabam se perdendo. O livro procura trazer esse lado humano, porque muitas vezes as histórias cotidianas ajudam mais a compreender uma realidade do que a informação objetiva ou a propaganda”, afirma David.

Viabilizado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), o projeto teve tiragem de 800 exemplares. Além do livro físico, será lançado um site com audiolivro gratuito, incluindo audiodescrição das fotografias e leitura dos contos, ampliando o acesso para pessoas com deficiência visual.

Durante o lançamento, o público poderá participar de uma sessão de autógrafos, acompanhar a projeção das fotografias e conversar com o autor sobre os bastidores da obra.

Serviço

Lançamento de Contos de Cuba

Sábado (27/6), das 16h às 19h, na Livraria Paradeiro. Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.

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Eduarda Brandão

Estagiária do Correio Braziliense

Por Eduarda Brandão
postado em 25/06/2026 18:11
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