Festival Reggae Raízes retorna ao DF neste domingo (28/6)

Depois de dez anos de inatividade, o festival Reggae Raízes retorna ao Distrito Federal neste domingo (28/6), a partir de 16h20, com apresentações musicais, feira de expositores e campeonato de skate no Teatro de Arena do Guará. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados pelo site Sympla.

Batidão Sonoro abre a sequência de shows, seguido de Ganjerana Band, com participação de Kiko Peres, Negra Eve, Julia Carvalho, Rogério Fagundes, Vitor Godoy e Rondinele Saraiva. O grupo Experimental Dub, com Renato Matos, Jah Live e a cantora maranhense Núbia, principal atração do dia, encerram a programação.

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Para a primeira apresentação da carreira em Brasília, Núbia preparou repertório com músicas do álbum Sabores, releituras de clássicos da MPB com características do reggae jamaicano e músicas para celebrar a época de festas juninas. “No Maranhão, temos uma grande relação cultural do reggae com as manifestações populares. Já que o show no Reggae Raízes será realizado dentro desse período, vou levar duas músicas do cancioneiro popular maranhense que também representam essa mistura boa de ritmos”, adianta a cantora.

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Pablo Feitosa, organizador do festival, explica que a escolha dos artistas buscou unir nomes antigos e novos do reggae brasiliense. “Quando a gente traz Renato Matos, uma lenda no reggae de Brasília, Rogério Fagundes, e coloca no mesmo palco que Negra Eve, Julia Carvalho, Rondinele Saraiva e Vitor Godoy, você proporciona ao público relembrar o passado e curtir o momento atual da música reggae no DF”, diz.

O retorno do festival após uma década foi motivado pela necessidade de dar continuidade a um projeto relevante para a cultura reggae do DF e a vontade de se comunicar com um público em um momento que Feitosa considera como “delicado”. “Estamos vivendo momentos de extremos e o reggae fala de amor, compaixão, solidariedade e união entre os povos. Cada vez mais precisamos disso”, afirma.

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Serviço

Festival Reggae Raízes

Domingo (28/6), a partir de 16h20, no Teatro de Arena do Guará (Guará 2, QE 17). Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel