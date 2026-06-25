Flip divulga programação e tem a brasiliense Paulliny Tort entre convidados

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou a programação completa da 24ª edição, que será realizada de 22 a 26 de julho, em Paraty. Entre as atrações Cármen Lúcia, Drauzio Varella, Milton Hatoum e outros, está a jornalista e escritora Paulliny Tort, de Brasília. A autora lançou, neste ano, o romance Os imortais, que narra a trajetória de um clã de neandertais (espécie irmã de homo sapiens) em um cenário hostil, marcado pela fome e pelas intempéries. Além do romance, a escritora brasiliense lançou o livro de contos Erva Brava, que foi vencedor do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes e finalista do prêmio Jabuti 2022 e o romance Allegro ma non troppo, semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura.

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A Flip terá 21 mesas literárias com a participação de autores nacionais e internacionais, que discutirão questões do mundo atual, como transformações políticas e sociais, guerras e crises que atravessam fronteiras. Inclusive, parte significativa dos convidados se encontram exilados, como Hisham Matar, Djaimilia Pereira de Almeida e Andrei Kurkov. E, pela primeira vez, a professora, filósofa e ativista socialista estadunidense Angela Davis estará presente na Flip.

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Além das mesas literárias, acontecerão programações paralelas em aproximadamente 41 Casas parceiras da Flip, com curadoria independente ou compartilhada, durante todos os dias da festa. É uma oportunidade para conhecer as construções históricas da cidade, onde as Casas se instalam. Para além disso, acontecerá, de quinta a domingo, a Leitura na Praça no gramado da Igreja de Santa Rita e o Programa Educativo, que ocupará a quadra em frente à Praça da Matriz, e tem o intuito de reafirmar o compromisso da Flip com a formação de leitores, a valorização dos saberes do território e a ampliação do acesso à literatura por meio de experiências voltadas a crianças, jovens, educadores e comunidade.

A homenageada desta edição é Orides Fontela, uma das pioneiras nas vertentes contemporâneas da poesia brasileira. Os títulos de todas as mesas foram retirados de seus poemas. Confira:

Programação principal

Quarta-feira, 22/7, às 19h30

Mesa 1: “entra furtivamente a luz”, com Augusto Massi e Marília Garcia.

Quinta-feira, 23/7, às 10h

Mesa 2: “saber de cor o silêncio”, com Edimilson de Almeida Pereira e José Tolentino de Mendonça.

Quinta-feira, 23/7, às 12h

Mesa 3: “não vim. não vi. não havia guerra alguma”, com Andrei Kurkov e Maria Reva.

Quinta-feira, 23/7, às 15h

Mesa 4: “mas para que serve o pássaro? o pássaro não serve”, com Andréa del Fuego e Paulliny Tort.

Quinta-feira, 23/7, às 17h

Mesa 5: “a infância volta devagarinho”, com Andrea Bajani e Maria Esther Maciel.

Quinta-feira, 23/7, às 19h

Mesa 6: “falo do que impede o sono”, com Djaimilia Pereira de Almeida e Kamel Daoud.

Quinta-feira, 23/7, às 21h

Mesa 7: “do livro ao palco: Dalton, que tinha um cachorro”, com Denise Stoklos.

Sexta-feira, 24/7, às 10h

Mesa 8: “água parada água parada água parando”, com Carmen Stephan e Drauzio Varella.

Sexta-feira, 24/7, às 12h

Mesa 9 (Zé Kleber): “a severa arquitetura serenamente prende-nos”, com José Godoy e Solano Benítez.

Sexta-feira, 24/7, às 13h30

Mesa 10: “estado de sítio, estado de sido, estase”, com Cármen Lúcia.

Sexta-feira, 24/7, às 15h

Mesa 11: “como revelar-te se me revelas?”, com Flávia Péret e Julieta Correa.

Sexta-feira, 24/7, às 17h

Mesa 12: “e perdura. apesar”, com Bethânia Pires Amaro e Nathacha Appanah.

Sexta-feira, 24/7, às 19h

Mesa 13: “o tecido: não sabemos qual a trama”, com Katie Kitamura e Marta Pérez-Carbonell.

Sábado, 25/7, às 10h

Mesa 14: “a saída é a volta”, com Eduardo Halfon e Paloma Vidal.

Sábado, 25/7, às 12h

Mesa 15: “se o delírio te eleva à potência do abismo”, com João Cezar de Castro Rocha e Paulo Schiller.

Sábado, 25/7, às 15h

Mesa 16: “o boi é só. o boi é só. o boi”, com Ana Paula Tavares.

Sábado, 25/7, às 17h

Mesa 17: “não mais sabemos do barco, mas há sempre um náufrago”, com Hisham Matar e Milton Hatoum.

Sábado, 25/7, às 19h

Mesa 18: “e este chão não existe, e esta paz é vertigem”, com Zadie Smith.

Domingo, 26/7, às 10h

Mesa 19: “a porta está aberta”, com Ernesto Mané e Ève Guerra.

Domingo, 26/7, às 12h

Mesa 20: “nunca crer no que não canta”, com Leonardo Gandolfi e Mateus Baldi.

Domingo, 26/7, às 15h30

Mesa 21: “o que faço desfaço, o que amo desamo”, com Eva Baltasar e Susy Freitas.

Parte dos ingressos de cada mesa é oferecida com valores diferenciados: 10% distribuídos gratuitamente e 20% vendidos a preços menores e antecipadamente.