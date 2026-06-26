Escola de música de Águas Claras promove shows no Galpão 17

É graças às lições da professora Sara Abreu que alunos de uma escola de música em Águas Claras se apresentam neste sábado (27/6) no Galpão 17. Os Defenestrados, Ratos decompostos, Amigos de Rapunzel, Os fósseis, 4ladies e The Yuris são os nomes das bandas de diferentes gerações que se reúnem num palco pela primeira vez.

Os conjuntos são formados por alunos que se destacam e passam a integrar o curso Mákina de bandas. Depois de aprender covers, os grupos são estimulados a compor músicas autorais. A ideia, conta Sara Abreu, surgiu a partir da vontade de renovar os talentos de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Agentes culturais cobram GDF por atraso em edital e marcam manifestação

“Isso abre portas para novas bandas, alunos que pegam o acorde que aprendeu em sala de aula e transforma em novas músicas”, comenta a professora. Muitos deles nunca subiram no palco e agora lançam discos, como Os fósseis. “Me sinto emocionada em ver alunos que aprenderam suas primeiras notas comigo e agora estão alcançando um espaço muito maior”, completa Sara.





Serviço

Festival Mákina de bandas

Neste sábado (27/6), a partir das 18h, no Galpão 17 (Guará). Ingressos: R$ 10.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel