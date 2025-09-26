Rock brasileiro ocupa o Galpão 17, no Guará, neste sábado (27/9)

Bloco do Eu Sozinho faz apresentação no Galpão 17 neste sábado - (crédito: Divulgação)

O Galpão 17, no Guará, recebe o Bloco do Eu Sozinho neste sábado (27/9), às 21h. O show, com duração de cinco horas, homenageia grandes nomes do rock brasileiro: Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas e CPM 22, Los Hermanos, Capital Inicial, O Rappa, Mamonas, Detonautas e Raimundos. Os ingressos custam a partir de R$30 e estão à venda no site Sympla.

“O repertório do show é formado pelos maiores sucessos dos artistas homenageados. Procuramos fazer um apanhado geral da carreira de cada um, reunindo seus principais hits. Naturalmente, acabamos tocando um pouco mais de alguns artistas e um pouco menos de outros, de acordo com a popularidade”, explica Demétrio Reis, produtor do evento.

Os principais destaques da apresentação são Charlie Brown Jr. e Legião Urbana, as duas bandas brasileiras de rock mais ouvidas nas plataformas digitais. Os artistas homenageados, conta Reis, passam por ajustes de acordo com a temporada e percepção do público: “Assim, conseguimos adaptar o espetáculo e manter o repertório sempre o mais popular e envolvente possível”.

Serviço

Bloco do Eu Sozinho

No Galpão 17 (SMAS Área Especial G Conjunto A Lotes 16 e 17), sábado (27/9), às 21h. Ingressos a partir de R$30 e disponíveis no site Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco