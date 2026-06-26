Cine Brasília exibe Labirinto dos Garotos Perdidos neste domingo (28/7)

Exibido na Mostra de São Paulo e no Fantaspoa — Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o filme Labirinto dos garotos perdidos combina comédia, suspense, fantasia e horror durante a jornada de autodescoberta do protagonista. Produzido por Matheus Marchetti, o longa será exibido no Cine Brasília em um sessão especial neste domingo (28/6), às 20h45. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 10 na bilheteria do cinema ou no site.
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A obra de Marchetti acompanha Miguel, um jovem do interior que se perde na madrugada de uma grande cidade e passa por uma série de encontros cada vez mais estranhos, enquanto uma ameaça ronda as sombras da metrópole. A narrativa é construída em torno de dilemas sobre juventude, sexualidade e os medos de existir fora da norma.
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Entre as estreias da semana, um dos destaques é Quinze dias, do diretor Daniel Lieff. A sinopse gira em torno de um adolescente tímido e inseguro que vê suas férias mudarem de rumo quando precisa conviver com o vizinho por quem foi apaixonado na infância. Outro destaque é Apenas coisas boas, de Daniel Nolasco, que é ambientado no interior de Goiás dos anos 1980 e retrata o encontro e início de uma paixão entre um homem solitário e um motoqueiro acidentado.
Confira a programação da semana:
Sexta-feira (26/06)
10h00 — Backrooms: Um Não-Lugar
14h00 — Os Peludos 2
16h00 — Mostra Truffaut por Completo - As Duas Inglesas e O Amor (cópia restaurada em 4K)
18h30 — Criadas
20h35 — Memórias com Vista pro Mar (curta-metragem) + Quinze Dias
Sábado (27/6)
11h00 — Os Peludos 2
14h00 — Criadas
16h10 — Sessão Circuitão - Todo Mundo em Pânico 6
18h15 — Sessão única - Obsessão
20h30 — Memórias com Vista pro Mar (curta-metragem) + Backrooms: Um Não-Lugar
Domingo (28/6)
11h00 — Os Peludos 2
15h00 — Os Peludos 2
16h45 — Quinze Dias
18h45 — Apenas Coisas Boas
20h45 — Sessão Especial Dia do Orgulho LGBT - Labirinto dos Garotos Perdidos
Segunda-feira (29/6)
Cinema fechado para dedetização de rotina
Terça-feira (30/6)
16h20 — Memórias com Vista pro Mar (curta-metragem) + Quinze Dias
19h00 — Sessão Especial - Anatomia do Caos
Quarta-feira (1°/3)
14h30 — Sessão Circuitão - Todo Mundo em Pânico (sessão dublada)
16h25 — Criadas
18h30 — Quinze Dias
20h30 — Memórias com Vista pro Mar (curta-metragem) + Apenas Coisas Boas
*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel