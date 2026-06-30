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febre nas redes

Fenômeno Meccha Chameleon supera 10 milhões de vendas em apenas 16 dias

Jogo cooperativo de esconde-esconde e muita criatividade ganhou as redes por proposta diferenciada

Se esconder a plena vista é a tarefa principal, mais difícil e que exige criatividade em Meccha Chameleon. - (crédito: Reprodução/Reedit)
Se esconder a plena vista é a tarefa principal, mais difícil e que exige criatividade em Meccha Chameleon. - (crédito: Reprodução/Reedit)

Jogos cooperativos ganharam um poderoso espaço nos últimos tempos. Em uma época em que amigos valorizam o tempo de qualidade via Discord com títulos divertidos para todo mundo, Meccha Chameleon é mais um que se beneficiou desse cenário, assim como Peak, R.E.P.O, Among Us, Stardew Valley e muitos outros.

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O jogo parte de uma premissa bastante simples: um grupo de jogadores deve se esconder, enquanto o outro vai caçá-lo. Contudo, esse “esconder” consiste em pintar o personagem para camuflá-lo e passar despercebido pelos caçadores. A cada vez que um caçador não vir um “escondedor”, este último ganha pontos; e se, ao fim da partida, alguém permanecer oculto, vence o time dos escondidos. Caso os caçadores encontrem todos os jogadores escondidos, eles levam a vitória.

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O título se tornou popular por conta das redes sociais, com vários virais mostrando momentos inusitados entre jogadores, desde a forma bizarra em como se esconderam até a mais pura obra de arte. Sendo um jogo exclusivo do PC, Meccha Chameleon em 16 dias de lançamento, já passou a marca de 10 milhões de unidades vendidas. No registro do SteamDB, o jogo já alcançou simultaneamente quase 350 mil jogadores, com a média ainda alta de pelo menos 200 mil jogadores online quase todos os dias desde o lançamento.

O jogo é feito por apenas duas pessoas, Haganeiro e Lemorion, o desenvolvimento levou apenas 2 meses, com o primeiro sendo responsável por executar a principal mecânica do título, enquanto o segundo cuidou de mapas e modelos utilizados dentro do jogo. E a dupla continua a todo vapor fornecendo suporte para o jogo com atualizações e conserto de bugs diversos. 

Influenciadores ao redor do mundo entram na brincadeira na vida real também, pintando os bonequinhos de Meccha Chameleon e os escondendo em pontos distintos. 


 

Meccha Chameleon está disponível para PC e pode ser adquirido na Steam.

 

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 30/06/2026 11:08 / atualizado em 30/06/2026 11:14
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