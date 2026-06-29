Novo Star Fox moderniza jogabilidade mas entrega campanha curta

O remake da franquia clássica da raposa espacial está entre nós, agora com vozes em português do Brasil. Star Fox chegou na última quinta-feira (25/6) para o console portátil da gigante japonesa, o Nintendo Switch 2. O título promete não só uma renovação de gráficos, mas uma trama instigante para o jogo que traz de volta Fox McCloud e sua equipe estelar.

A trama traz a equipe Star Fox, um time de mercenários espaciais liderados pela raposa da Nintendo, sendo contratado para lidar com uma ameaça que avança pelo espaço de planeta em planeta com sua frota, o terrível Dr. Andross, que tem como objetivo derrubar Corneria. O símio ainda foi responsável pela morte do pai de Fox, James McCloud e conseguiu carregar um membro da equipe original para agir em favor de seus próprios interesses. Agora, cabe à equipe Star Fox deter o avanço de Andross e lutar contra os capangas espaciais do macaco louco.

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Mecânicas e Jogabilidade

O time espacial de animais da Nintendo volta em novo título repaginado. (foto: Reprodução/Nintendo )

Quando Star Fox apareceu pela primeira vez com suas naves em 3D no Super Nintendo, a fita revolucionou e muito o mundo dos “joguinhos de nave” com seus visuais únicos para época, desde então a Nintendo vem inovando no estilo gráfico e pincelando na jogabilidade. O novo jogo segue a linha de títulos anteriores. O jogador controla a nave de Fox, podendo acelerar ou frear, inclinar a nave, girar ela - Manobra famosa da franquia conhecida com Barrel Roll, que em português foi habilmente traduzida para Tunô Barril - disparar raios de energia, esses que ficam mais potentes a cada upgrade que o jogador coleta nas fases.

A nave possui uma barra de vida no canto superior direito, que começa sempre no mesmo limite no início de cada fase, conforme o jogador vai tomando dano, a nave pode sofrer avarias, ficando danificada e não respondendo aos comandos, mas o estrago pode ser reduzido caso o jogador colete vida na fase, essa que também serve para aumentar o limite da barra de vida.

O foco principal do título são as batalhas de nave, então inimigos podem viver de todas as direções possíveis, com movimentações coordenadas ou às vezes aleatórias. Isso em muitos momentos pega o jogador desprevenido, o que serve como um poderoso fator surpresa durante a jogatina. Além das batalhas de nave, há também momentos que é possível jogar com o tanque, o Landmaster ou submarino, o Blue-Marine, nesses trechos a jogabilidade muda bastante, mantendo ainda a movimentação em trilhos, mas limitando bastante a movimentação.

O jogo conta com um modo de combate que libera um espaço de movimentação livre, o modo amplo, onde o jogador controla a nave livremente por uma área determinada, esse estilo lembra jogos mais modernos. Com a adição do modo mouse nos controles do Switch 2, vários jogos se adaptaram a jogabilidade de tiro no jeito costumeiro do PC, Star Fox não foi diferente e a mecânica aplicada é complexa, mas mais imersiva, com o jogador tendo que se adaptar com controle diferente, contudo a adição é extremamente bem-vinda.

Pequeno demais

O time espacial de animais da Nintendo volta em novo título repaginado. (foto: Reprodução/Nintendo )

Apesar de trazer a franquia de volta a vida, Star Fox é curto, até demais para os padrões atuais, com apenas 6 fases até os finalmentes da história. O título conta com uma mecânica de rotas para definir a “dificuldade” do jogo, com uma tradicional e alguns desvios para a alternativa. Contudo, mesmo a rota mais longa, conta com apenas 7 níveis, o que é bem pouco para os padrões atualmente. O jogo ainda traz vários modos para ser usufruído além da história, com um online, um modo cooperativo para as fases, e um versus local. Apesar de se basear fortemente no título do Nintendo 64, Star Fox podia ousar mais, não necessariamente enchendo linguiça com níveis desnecessários, mas utilizando mais da criatividade da gigante japonesa para inovar em novo título da raposa.

Considerações Finais

O time espacial de animais da Nintendo volta em novo título repaginado. (foto: Reprodução/Nintendo )

Star Fox é um remake muito bem realizado do título original, com direito a dublagem, novas cenas, e uma jogabilidade nos parâmetros atuais dos jogos de nave, contudo, o problema maior é que o jogo acabou muito curto para se experienciar. Porém, Star Fox já deixa uma base extremamente bem estabelecida caso a Nintendo queira lançar sequências, o que não é de duvidar que virá em breve.

Nota: 7/10

Star Fox está disponível exclusivamente para Nintendo Switch 2

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil











