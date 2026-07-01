Nova música de Shakira vira profecia da Copa do Mundo

Em competições, torcedores costumam recorrer a superstições para lidar com a ansiedade e alimentar de a esperança por bons resultados. Nesse sentido, na Copa do Mundo de 2026, uma nova teoria tem ganhado força nas redes sociais: a suposta “profecia” escondida na música Dai Dai, da cantora Shakira.

Lançada como um dos hits ligados ao maior torneio do mundo, e com o videoclipe gravado no Maracanã, a música chegou aos Top 3 Global, e foi eleita a melhor canção das Copas do Mundo, segundo a revista Billboard. Mas, o sucesso não para por ai, alguns internautas identificaram uma coincidência entre a letra e as eliminações da Copa.

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A teoria surgiu a partir do trecho em que Shakira canta: “Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go”. Segundo usuários das redes sociais, cada expressão representaria um idioma ou país ainda envolvido na competição, e a sequência estaria coincidindo com as eliminações do torneio.

O primeiro termo, Dai Dai, é associado por internautas à Itália. Embora a expressão não seja oficialmente um símbolo da seleção italiana, os torcedores destacam que o país não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, tornando-se o primeiro “eliminado” da suposta lista.

Em seguida aparece Ikou, palavra japonesa que significa algo próximo de “vamos” ou “vamos lá”. A coincidência ganhou força após a eliminação do Japão para o Brasil, nesta segunda-feira (29/6). Com isso, os adeptos da teoria acreditam que a sequência da música indicaria os próximos países a deixar a competição.

Pela lógica dos internautas, os próximos seriam Espanha com Dale, França e Canadá com Allez e Inglaterra com o termo Let’s Go. A brincadeira se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando memes e comentários entre torcedores.

Entre as publicações mais compartilhadas, muitos brasileiros comemoraram o fato de a cantora não ter incluído a expressão Bora na música. “Ainda bem que ela não falou "bora" escreveu uma usuária, em referência ao termo utilizado no Brasil e a possibilidade da eliminação da Seleção Brasileira.

Agora, nos resta saber se a sequência apontada pelos internautas continuará se confirmando ou se tudo não passa de mais uma coincidência transformada em meme durante a Copa do Mundo. Afinal, Shakira realmente previu as eliminações do torneio ou estamos diante de mais uma das muitas teorias que surgem a cada Mundial?

Shakira cumprindo a profecia dos eliminados da copa:

- Dai Dai (Itália): não jogou

- Iko (Japão): eliminado



Faltam:

- Dale (Espanha)

- Allez (França)

- Let’s go (Inglaterra) pic.twitter.com/04SEAbcw7h June 29, 2026

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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