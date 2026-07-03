'Jaspion' é disponibilizado gratuitamente em homenagem a Hikaru Kurosaki

A série japonesa O Fantástico Jaspion teve alguns de seus episódios disponibilizados gratuitamente no YouTube. O lançamento chega em forma de homenagem ao ator Hikaru Kurosaki, que morreu na quinta-feira (2/7) aos 64 anos.
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Em uma celebração do legado do artista no Brasil, a Sato Company publicou os episódios que fizeram sucesso aqui no país. A Sato é a responsável pela distribuição da produção no Brasil.
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Entretanto, os fãs da série precisam ter atenção! Os espisódios, oferecidos no canal do YouTube da TokuSato, só vão estar disponíveis até o dia 16 de julho. É possível acessar a série tanto em sua versão legendada, como dublada.
A série O Fantástico Jaspion foi produzida entre os anos de 1985 e 1986 e integra um estilo chamado tokusatsu, que une aventura, dublês e muita ação. No Brasil, estreou em 1988 pela Rede Manchete. Outras produções dentro do gênero que podem soar familiares ao público brasileiro são Jiraya e Jiban.
Morte do protagonista
A morte de Hikaru Kurosaki foi anunciada na quinta-feira (2/7) por um amigo, Masaki Sekiguchi, por meio das redes sociais.
"Comunicamos, com pesar, o falecimento do Sr. Kurosaki, da operadora Mother Earth, membro da Associação de Mergulho da Cidade de Motobu. Como o Sr. Kurosaki morava sozinho, enviamos este comunicado para informar as empresas e parceiros do setor", escreveu Sekiguchi.
- Leia também: De herói a instrutor de mergulho: a trajetória de Hikaru Kurosaki, intérprete do icônico Jaspion
Kurosaki atuou como duplê no Japão antes de interpretar Jaspion. O enredo falava sobre um menino órfão criado pelo profeta Edin, que é escolhido para guerrear contra o vilão Satan Goss, que promete dominar a galáxia.