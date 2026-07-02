Morre aos 64 anos, o ator Hikaru Kurosaki, conhecido pelo papel de Jaspion

Morreu aos 64 anos o ator Hikaru Kurosaki, conhecido como o protagonista de O Fantástico Jaspion. A morte foi confirmada através das redes sociais por Masaki Sekiguchi, amigo de Kurosaki na ilha de Okinawa (Japão), para onde o ator se mudou após afastamento das telas. A causa da morte não foi divulgada.
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Nascido em 31 de janeiro de 1962, Seiki Kurosaki, que passou a posteriormente usar o nome artístico Hikaru Kurosaki, virou dublê na adolescência e começou a trabalhar na produtora Japan Action Club como “suit actor”, usando fantasias de monstros e robôs em série de gênero tokusatsu.
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Começou a atuar em produções japonesas em 1978, integrando as produções Toei Company, tais como: Spider-Man (1978), Battle Fever J (1979), Denshi Sentai Denziman (1980) e Choudenshi Bioman (1984).
Mas o papel que o deixou mundialmente conhecido veio apenas em 1985, ao dar vida a Jaspion, na série que fez muito sucesso em solo brasilieiro. Apesar do sucesso da série, Kurosaki deixou a carreira na TV nos anos 1990, passando a trabalhar e gerenciar uma agência de mergulho.
Kurosaki foi casado com a atriz Yoko Asuka, que conheceu durante as gravações de Choudenshi Bioman, até a morte dela em 2011. O casal não teve filhos.
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