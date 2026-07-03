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Artes plásticas

Museu Nacional recebe exposição sobre acessibilidade e pertencimento

Conjunto de obras da artista Lua Kixelô Cavalcante permanece em cartaz até 30 de agosto

Exposição leva debate sobre acessibilidade ao Museu Nacional da República - (crédito: Divulgação)
Exposição leva debate sobre acessibilidade ao Museu Nacional da República - (crédito: Divulgação)

A artista Lua Kixelô Cavalcante inaugurou a exposição Muído em Aleijo ou Aleijo em Miúdos, que fica em cartaz até 30 de agosto no Museu Nacional da República.

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Com curadoria de Gisele Lima e Likidah Mazindandú, a mostra está fincada em vivências de Lua Kixelô Cavalcante como artista com deficiência e propõe uma reflexão sobre acessibilidade, direito à cidade e pertencimento. Arte, política e espiritualidade popular se entrecruzam na exposição, que utiliza ex-votos, próteses e instalações imersivas para questionar as barreiras cotidianas.

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O conceito central da exposição é a acessibilidade entendida não como recurso complementar, mas como direito fundamental e condição para a participação plena na vida social e cultural. Lua, sambadeira de roda e pesquisadora indígena do povo Kixelô Kariri, no Ceará, constrói uma mostra que atravessa memória, espiritualidade popular, crítica institucional e fabulação política para questionar quem tem o direito de acessar, circular e pertencer. 

Serviço


Muído em Aleijo ou Aleijo em Miúdos

Exposição de  Lua Kixelô Cavalcante. Visitação até 30 de agosto, de terça a domingo, das 9h às 18h30, no Museu Nacional da República.

Saiba Mais

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/07/2026 11:32
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